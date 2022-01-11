Istituto Orioli, la scelta degli studenti tra 6 indirizzi di studio

Liceo Artistico, Agrario, Servizi Commerciali e Web Economy, Sanità e Assistenza Sociale, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Moda... 'Costruiamo il Futuro - Coltiviamo Passioni'

11/01/2022 - 19:32



VITERBO - L’Istituto Francesco Orioli è un importante Polo d’ istruzione professionale. Forma gli studenti affinché acquisiscono competenze che permettono loro di entrare subito nel mondo del lavoro.

Costruire il futuro! È questo il motto della scuola. Anche la diversificazione degli indirizzi è molto interessante:

Meccanica (manutenzione messi di trasporto)

Sistemi energetici

Elettronica/ elettrotecnico

Nella struttura scolastica sono presenti laboratori ammodernati, attrezzature all’avanguardia, da quest’anno studio sui motori elettrici in convenzione con note marche di automobili.

Promuovere e gestire imprese artigiane oppure trovare occupazione nel settore di specializzazione.

Per chi fosse interessato a un percorso di istruzione in produzioni tessili sartoriali, c’è il settore Moda.

La manualità insegna a lavorare!

In questo settore si impara a cucire, tagliare, progettare e realizzare per esempio un abito o un costume di scena.

È quello che stanno realizzando in questo periodo le ragazze del settore moda, per un grande progetto teatrale di Jose Carreras.

Il lavoro è garantito e per chi volesse, è possibile l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

Anche il percorso di istruzione in servizi commerciali: Web Community forma, per l’entrata nel mondo lavorativo.

Gli sbocchi professionali? E-commerce, Web design, social media, uffici pubblici con ruoli amministrativi – contabili.

Nell’indirizzo socio-sanitario gli studenti acquisiscono competenze per lavorare negli asili nido, nei centri ricreativi, nei centri con i disabili, nelle comunità terapeutiche.

Nel percorso Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è in primo piano, il territorio.

La sua valorizzazione sarà l’obiettivo di questo corso di studio e la figura che emergerà sarà quella dell’agrotecnico.

Da quest’anno è attiva una convenzione con l’università agraria, che gli studenti frequentano settimanalmente.

L’offerta è ampia, serve una decisione per costruire il futuro!

Invitiamo gli studenti che accederanno alla scuola superiore a consultare le proposte e a visionare i video dell’istituto navigando nella sezione ‘orientamento in entrata’ presente sulla home page del sito ufficiale dell’istituto https://www.iissorioli.edu.it/ e consultabile al seguente link:

www.iissorioli.edu.it/orientamento-in-entrata/

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