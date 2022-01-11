VITERBO - L’Istituto Francesco Orioli è un importante Polo d’ istruzione professionale. Forma gli studenti affinché acquisiscono competenze che permettono loro di entrare subito nel mondo del lavoro.
Costruire il futuro! È questo il motto della scuola. Anche la diversificazione degli indirizzi è molto interessante:
Meccanica (manutenzione messi di trasporto)
Sistemi energetici
Elettronica/ elettrotecnico
Nella struttura scolastica sono presenti laboratori ammodernati, attrezzature all’avanguardia, da quest’anno studio sui motori elettrici in convenzione con note marche di automobili.
Promuovere e gestire imprese artigiane oppure trovare occupazione nel settore di specializzazione.
Per chi fosse interessato a un percorso di istruzione in produzioni tessili sartoriali, c’è il settore Moda.
La manualità insegna a lavorare!
In questo settore si impara a cucire, tagliare, progettare e realizzare per esempio un abito o un costume di scena.
È quello che stanno realizzando in questo periodo le ragazze del settore moda, per un grande progetto teatrale di Jose Carreras.
Il lavoro è garantito e per chi volesse, è possibile l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
Anche il percorso di istruzione in servizi commerciali: Web Community forma, per l’entrata nel mondo lavorativo.
Gli sbocchi professionali? E-commerce, Web design, social media, uffici pubblici con ruoli amministrativi – contabili.
Nell’indirizzo socio-sanitario gli studenti acquisiscono competenze per lavorare negli asili nido, nei centri ricreativi, nei centri con i disabili, nelle comunità terapeutiche.
Nel percorso Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è in primo piano, il territorio.
La sua valorizzazione sarà l’obiettivo di questo corso di studio e la figura che emergerà sarà quella dell’agrotecnico.
Da quest’anno è attiva una convenzione con l’università agraria, che gli studenti frequentano settimanalmente.
L’offerta è ampia, serve una decisione per costruire il futuro!
Invitiamo gli studenti che accederanno alla scuola superiore a consultare le proposte e a visionare i video dell’istituto navigando nella sezione ‘orientamento in entrata’ presente sulla home page del sito ufficiale dell’istituto https://www.iissorioli.edu.it/ e consultabile al seguente link:
www.iissorioli.edu.it/orientamento-in-entrata/
OPEN DAY IL 15/01/2022 IN PRESENZA SU PRENOTAZIONE