''Istituto comprensivo Carmine: parte la battaglia contro il dimensionamento''

La sindaca Frontini attacca la Regione a guida Fratelli d'Italia: ''Ha votato per il taglio''

10/01/2025 - 06:33



VITERBO - ''Il Carmine non si tocca''. La sindaca Frontini ieri pomeriggio ha partecipato all'incontro pubblico con oltre 150 genitori nel corso del quale ha ribadito l'intenzione di dare battaglia contro il dimensionamento scolastico deciso dalla Regione a dicembre. A margine dell'appuntamento, nel corso del quale ha annunciato la presentazione del ricorso al Tar e un consiglio straordinario aperto, ha detto che ''oggi abbiamo incontrato i rappresentanti d’istituto, i genitori e il dirigente dell’Istituto IC Carmine. Più di 150 persone per dire NO ad un dimensionamento ingiusto per tante famiglie''.

Frontini ha ricordato che: ''la giunta comunale e il consiglio provinciale hanno votato per mantenere lo status quo di un istituto su cui l’amministrazione comunale sta puntando tanto. Anche l’osservatorio regionale, l’organo tecnico della Regione, ha dato parere contrario al dimensionamento.

La Regione Lazio a guida Fratelli d’Italia invece - ha attaccato la sindaca - ha votato per il dimensionamento, lasciando inascoltate le ragioni di Comune e Provincia, ma soprattutto delle famiglie. Dimensionare 2 scuole in Provincia di Viterbo e solo 6 a Roma è l'ennesimo sopruso che il territorio deve subire da parte di chi non lo difende''.

Frontini ribadisce quindi che: ''oggi parte la nostra battaglia al fianco delle famiglie. Non indietreggeremo di un passo''.