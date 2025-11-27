'Io e Te sulla stessa pedana', tre giorni insieme ai protagonisti dello sport

A Viterbo dal 27 al 29 novembre eventi, incontri, approfondimenti con atleti paralimpici del panorama mondiale, giornalisti, tecnici, psicologi e classificatori

27/11/2025 - 09:52



VITERBO - Dal 27 al 29 novembre torna Io e Te sulla stessa pedana. Appuntamento allo spazio attivo Lazio Innova (Valla Faul) con la manifestazione organizzata dal Comitato italiano paralimpico Lazio con il supporto del Comune di Viterbo – Assessorato Sport e Benessere. Tre giorni di eventi, incontri, approfondimenti insieme a protagonisti dello sport, atleti paralimpici del panorama mondiale, giornalisti, tecnici, psicologi, classificatori.

Si comincia giovedì 27 novembre alle ore 10,30 con il tenente colonnello medaglia d'oro al valore militare Gianfranco Paglia che incontrerà i ragazzi degli istituti scolastici. Condurrà l'incontro la giornalista Cristina Pallotta, addetto stampa del Comune di Viterbo.

Il giorno successivo, venerdì 28 novembre, alle ore 15, interverrà (in collegamento) il giornalista, scrittore, politico e attivista Iacopo Melio. L'incontro, introdotto e coordinato dall'assessore allo sport e benessere Emanuele Aronne, affronterà importanti tematiche legate all'accessibilità degli spazi, all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'accessibilità del patrimonio culturale.

Sabato 29 novembre, alle ore 16, un incontro interamente dedicato allo sport paralimpico, dal

titolo Lo sport come costruzione di comunità e di valori'. Si parlerà di inclusione e accessibilità nello sport. Tra gli ospiti, atleti, tecnici, psicologi e personale che gravita intorno alle attività dello sport paralimpico. Previsti i saluti istituzionali della sindaca Chiara Frontini e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, Giuseppe Andreana. L'incontro sarà condotto dal giornalista Simone Corbetta, esperto in ambito sportivo e del mondo paralimpico.

Il programma dell'edizione 2025 di Io e Te sulla stessa pedana è stato presentato nei giorni scorsi a Palazzo dei Priori dalla sindaca Chiara Frontini e dall'assessore Emanuele Aronne, insieme al presidente regionale del Comitato italiano paralimpico Giuseppe Andreana e al delegato provinciale Marco Pallucca.

Programma e ulteriori dettagli sono consultabili sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it