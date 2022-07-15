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'Integrazione verde', rigenerazione sociale e ambientale per famiglie e bambini
15/07/2022 - 10:16

Si chiama “Integrazione verde” il nuovo progetto della Cooperativa Sociale Alicenova sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Fondazione Cesvi. L’obiettivo è quello di realizzare un luogo di rigenerazione sociale e ambientale aperto a tutta la cittadinanza, all’interno della Fattoria di Alice.

“È soprattutto ai bambini e alle famiglie che ci rivolgiamo con Integrazione Verde” – ha dichiarato Andrea Spigoni, Presidente di Alicenova – “per rispondere a un bisogno emergente sul territorio. I dati usciti la scorsa settimana sulla qualità della vita nelle province italiane sono impietosi per la nostra Tuscia; Viterbo si posiziona all’89esimo gradino su 107 in termini di qualità della vita dei più piccoli. Tra gli indicatori incidono l’assenza di giardini scolastici e verde attrezzato e l’indice di sport. Per questo vogliamo creare uno spazio verde attrezzato, per offrire attività sportive e di didattica ambientale ai più piccoli. Il tutto con l’approccio che ci caratterizza, quello di rigenerare e rendere più vivibile e inclusivo il territorio valorizzando le persone che ci vivono, soprattutto i più fragili”.

“Grazie al progetto “Integrazione verde” offriamo a giovani che vivono situazioni di difficoltà e fragilità l’opportunità di sperimentare percorsi di inclusione lavorativa nel verde, in uno spazio di rigenerazione urbana aperto a tutta la comunità – ha sottolineato Roberto Gabrielli, responsabile della direzione regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo. Con il programma Formula il Gruppo Intesa Sanpaolo conferma la propria volontà di essere motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori in cui opera, contribuendo alla crescita e all’occupazione, contrastando la povertà educativa e sostenendo progetti di solidarietà sociale. La nostra piattaforma di raccolta fondi è la prima in Italia e ha l’obiettivo di mettere in connessione donatori e organizzazioni no profit: unire le forze per supportare progetti dedicati ai bambini, alle famiglie, agli anziani in situazioni di disagio.”




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