Incidente sulla Umbro Casentinese, per 48enne gita in moto finisce in tragedia

La comitiva di centauri rientrava a Civitavecchia da Orvieto. Nello scontro con una Panda un morto e 4 feriti

02/11/2020 - 05:23



BAGNOREGIO - Tornavano a Civitavecchia dopo una gita a Orvieto i motociclisti coinvolti ieri pomeriggio nell’incidente con una Fiat Panda. Nello scontro ha perso la vita un centauro di 48 anni, Matteo Rossi, e altre quattro persone sono rimaste ferite, due in modo molto grave.

L’incidente si è verificato intorno alle 16, mentre la comitiva composta da quattro moto transitava lungo la strada Umbro Casentinese. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 10 della provinciale, non lontano dal confine tra Umbria e Lazio, all’interno del territorio del comune di Bagnoregio. Due dei veicoli a due ruote si sono scontrati con l’utilitaria che procedeva invece in direzione opposta, all’altezza del chilometro dieci. Alla ricostruzione della dinamica stanno lavorando ora i carabinieri.

A perdere la vita l’uomo di 48 anni. Ai soccorritori del 118 arrivati subito sul posto le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. I sanitari hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma per lui non c’è stato niente da fare.

In moto insieme a lui viaggiava una ragazza, che dopo l'incidente è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Gemelli con l'eliambulanza. Sull’altra moto c’era invece un’altra coppia di giovani, che è stata portata all’ospedale di Belcolle, dove lui è arrivato in ambulanza e lei con il Pegaso. Ferita anche la conducente della Panda. Per estrarre la donna è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, perché la macchina era ridotta a un groviglio di lamiere.

Massiccio il dispiegamento del personale e dei mezzi di soccorso: tre ambulanze e due elicotteri, i carabinieri di Montefiascone, due squadre dei vigili del fuoco da Viterbo e Gradoli, e gli uomini della polizia locale di Montefiascone e Bagnoregio.