ANNO 16 n° 249
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Incidente sulla Umbro Casentinese, per 48enne gita in moto finisce in tragedia
La comitiva di centauri rientrava a Civitavecchia da Orvieto. Nello scontro con una Panda un morto e 4 feriti
02/11/2020 - 05:23

BAGNOREGIO - Tornavano a Civitavecchia dopo una gita a Orvieto i motociclisti coinvolti ieri pomeriggio nell’incidente con una Fiat Panda. Nello scontro ha perso la vita un centauro di 48 anni, Matteo Rossi, e altre quattro persone sono rimaste ferite, due in modo molto grave.

L’incidente si è verificato intorno alle 16, mentre la comitiva composta da quattro moto transitava lungo la strada Umbro Casentinese. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 10 della provinciale, non lontano dal confine tra Umbria e Lazio, all’interno del territorio del comune di Bagnoregio. Due dei veicoli a due ruote si sono scontrati con l’utilitaria che procedeva invece in direzione opposta, all’altezza del chilometro dieci. Alla ricostruzione della dinamica stanno lavorando ora i carabinieri.

A perdere la vita l’uomo di 48 anni. Ai soccorritori del 118 arrivati subito sul posto le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. I sanitari hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma per lui non c’è stato niente da fare.

In moto insieme a lui viaggiava una ragazza, che dopo l'incidente è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Gemelli con l'eliambulanza. Sull’altra moto c’era invece un’altra coppia di giovani, che è stata portata all’ospedale di Belcolle, dove lui è arrivato in ambulanza e lei con il Pegaso. Ferita anche la conducente della Panda. Per estrarre la donna è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, perché la macchina era ridotta a un groviglio di lamiere.

Massiccio il dispiegamento del personale e dei mezzi di soccorso: tre ambulanze e due elicotteri, i carabinieri di Montefiascone, due squadre dei vigili del fuoco da Viterbo e Gradoli, e gli uomini della polizia locale di Montefiascone e Bagnoregio.


Foto gallery
Vedi foto
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo