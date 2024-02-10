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Incendio alla Union Printing
Turchetti Uil: 'Quanto accaduto alla Union Printing è gravissimo'
10/02/2024 - 08:31

VITERBO - 'Quanto accaduto all'Union printing è un fatto gravissimo, vogliamo sapere cosa intende fare l'azienda da adesso in poi per riprendere il lavoro, garantire l'occupazione e mettere tutto in sicurezza per evitare che questi fatti non accadano mai più. Chiediamo infine un incontro immediato alla società che gestisce la Union Printing'. A dichiararlo è il segretario generale della Uil di Viterbo Giancarlo Turchetti.

'Aspettiamo i risultati delle indagini che chiariranno i motivi dell'incendio di questa notte - prosegue Turchetti -, ma intanto è di fondamentale importanza avere immediati riscontri dall'azienda in termini di lavoro e sicurezza. I lavoratori di turno hanno corso un rischio altissimo. E la sicurezza, centrale nell'azione sindacale della Uil che da anni porta avanti la campagna Zero morti sul lavoro, è decisiva'.

'Sosteniamo infine - conclude Turchetti - la richiesta di incontro rivolta alla Union Printing delle categorie Uilcom Uil, Sic Cgil Roma 1 e Fistel Cisl per chiarire quale sarà il futuro dell'azienda. Una richiesta che fa anche la Uil Viterbo e Alto Lazio'.




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