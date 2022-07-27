Incendio a Latera: in fumo 8 ettari di bosco

Per tutta la giornata di ieri si sono protratte le operazioni di spegnimento, oggi la bonifica

27/07/2022 - 09:34



LATERA - Sono andate avanti per tutta la giornata di ieri le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato l'altro ieri a Latera, nella zona del lago di Mezzano, al confine con la Toscana. Impegnati i vigili del fuoco di Gradoli e la squadra boschiva per un totale di 12 uomini, oltre ai volontari della protezione civile.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei. In mattinata, quindi, è intervenuto l'elicottero dell'esercito mentre nel pomeriggio il canadair e l'elicottero dei vigili del fuoco.

Complessivamente sono andati in fumo 8 ettari di bosco e 4 di sterpaglia. Oggi sono in corso le operazioni di bonifica.