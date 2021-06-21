Inaugurazione del nuovo deposito Cotral a Civita Castellana

L'evento avverrà domani mattina alle 11 a Via Michelangelo 25

21/06/2021 - 18:24



CIVITA CASTELLANA - L’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri partecipa all’inaugurazione del Deposito Cotral di Civita Castellana recentemente ristrutturato.

La cerimonia avrà luogo il 22 Giugno alle 11 e saranno presenti Amalia Colaceci, Presidente di Cotral S.p.A. ed Enrico Panunzi, Consigliere della Regione Lazio.

L’evento si svolgerà a Civita Castellana in Via Michelangelo, 25 – Deposito Cotral.