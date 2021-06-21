In questo sito non vengono utilizzati cookies per raccogliere informazioni personali in modo diretto ma alcuni elementi di terze parti potrebbero anche utilizzarli.
Cliccando su "approvo", navigando il sito o scorrendo questa pagina confermi di accettare i cookies (che ricordiamo possono essere sempre disabilitati dalle impostazioni del tuo browser).
Leggi come vengono utilizzati i cookies su questo sito - Approvo
Inaugurazione del nuovo deposito Cotral a Civita Castellana
L'evento avverrà domani mattina alle 11 a Via Michelangelo 25
21/06/2021 - 18:24
CIVITA CASTELLANA - L’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri partecipa all’inaugurazione del Deposito Cotral di Civita Castellana recentemente ristrutturato.
La cerimonia avrà luogo il 22 Giugno alle 11 e saranno presenti Amalia Colaceci, Presidente di Cotral S.p.A. ed Enrico Panunzi, Consigliere della Regione Lazio.
L’evento si svolgerà a Civita Castellana in Via Michelangelo, 25 – Deposito Cotral.