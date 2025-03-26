Inaugurato questa mattina il Conad a Civita Castellana

Eccellenze locali, gastronomia e prodotti al top della qualità. Presente anche l'area Bistrot e un Petstore all'esterno

26/03/2025 - 14:23



CIVITA CASTELLANA – Inaugurato oggi a Civita Castellana, in via Terni, il nuovo punto vendita Conad con il Bistrot “Con Sapore” ed il nuovo PetStore Conad, dedicato alla cura e il benessere degli animali. Tre insegne pronte a soddisfare le esigenze dei clienti per una spesa completa, di qualità, conveniente, e ricca di pratici servizi, come la spesa online e gustose pause pranzo.

Il nuovo Conad propone un assortimento completo e diversificato, con particolare attenzione ai freschi e freschissimi e alle eccellenze laziali. L’ortofrutta, offre un ampio assortimento di prodotti stagionali delle aziende agricole del territorio; la pescheria e la macelleria, entrambe con banco assistito e fornite di numerose referenze di pronti da cuocere; la gastronomia, con piatti anche della tradizione preparati dalla cucina interna; la panetteria, fornita di pane, focacce e pizze sfornate giornalmente, disponibili anche su ordinazione, oltre a golosi dolci e biscotti secchi realizzati dalla pasticceria del negozio. Non mancano una cantina vini, con etichette locali e nazionali di pregio e un’area dedicata ai prodotti biologici, etnici, senza glutine e vegan.

Grande attenzione è riservata alla valorizzazione dei prodotti del territorio, con la presenza della selezione di eccellenze “I Nostri Ori” e un’ampia offerta di referenze di fornitori locali, tra cui Tusciapi Miele, Chiodetti Formaggi, Cantina Trappolini, Vignanello e Montefiascone, oltre ai salumi di Poggino.

All’interno del supermercato è presente l’area bistrot “Con Sapore”, dove i clienti potranno gustare piatti della tradizione laziale, genuini e di qualità. Inoltre, accanto al supermercato verrà inaugurato un PetStore con oltre 5.000 referenze, tra cui alimenti dietetici, parafarmaci veterinari, accessori per passeggio, gioco e trasporto. Saranno disponibili anche servizi dedicati agli animali da compagnia, come quello di toelettatura professionale BubblePet, l’incisione istantanea di medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti destinati a canili e gattili locali, una bilancia per la pesa degli animali, un’area ristoro e una bacheca annunci.

“Siamo orgogliosi di inaugurare i nuovi Conad, PetStore e Bistrot “Con Sapore” a Civitacastellana. Il nostro obiettivo è quello essere un punto di riferimento per il territorio e di offrire ai clienti un’esperienza di spesa completa, di qualità e conveniente, promuovendo i prodotti del nostro amato territorio e garantendo un servizio efficiente e sempre attento alle esigenze della comunità. - dichiarano i soci Conad Nord Ovest Paolo Ballarotto e Bianca Franci. - Questo supermercato è stato progettato per rispondere alle nuove abitudini dei consumatori, con un assortimento completo e diversificato, soluzioni per la sostenibilità ambientale all’avanguardia, servizi pratici e innovativi come quello di spesa online, la presenza del Bistrot “Con Sapore” per una pausa gustosa e del PetStore per la cura degli animali domestici.”

Il punto vendita è stato progettato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, includendo i pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione di energia green, un impianto di refrigerazione a basso consumo energetico, illuminazione a LED e l’utilizzo di etichette elettroniche. Nel parcheggio privato gratuito, dotato di 200 posti auto, saranno installate tre colonnine per la ricarica veloce di veicoli elettrici.

Con una superficie di 1.500 mq, il nuovo Conad dispone di 5 casse tradizionali e 4 self-service, impiega 50 addetti neoassunti e offre numerosi servizi innovativi, tra cui la possibilità di effettuare la spesa online con ritiro in negozio, convenzioni per buoni pasto e buoni celiaci e Wi-Fi gratuito.

Gli orari di apertura saranno dalle 8:00 alle 20:30 dal lunedì alla domenica.

Per celebrare l’inaugurazione, i clienti potranno usufruire di uno sconto del 20% su tutta la spesa da mercoledì a domenica inclusi, un’occasione perfetta per scoprire l’ampia gamma di prodotti e servizi offerti.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,3%, Piemonte, con quota di mercato al 5,8%, Liguria, con quota di mercato al 10,8%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,1%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,2% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 20,0%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 499.750 mq di superfici