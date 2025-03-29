Inaugurato l'Interporto di Orte: un'opera strategica per l'export e l'industria del Lazio

Zelli: 'Grazie alla collaborazione Meloni/Rocca abbiamo un'opera importante'

29/03/2025 - 17:39



ORTE - 'Grazie alla collaborazione tra il Governo Meloni e l'amministrazione Rocca abbiamo ottenuto un'opera fondamentale per l'export della Tuscia e per il comparto industriale del Lazio'. Così è intervenuto il consigliere regionale Giulio Zelli a margine dell'inaugurazione dell'Interporto Centro Italia ad Orte.



'La Regione - prosegue Zelli - ha investito con forza su questo progetto, grazie agli 8 milioni del Fesr è stato possibile completare il terminal ferroviario intermodale dell'Interporto'.

I lavori hanno portato alla realizzazione di 55 mila metri quadrati di superficie pavimentata, 1200 metri di asta ferroviaria elettrificata, 4 binari ed un aumento del traffico giornaliero per oltre 4mila tonnellate. 'Tramite il nuovo hub intermodale e le tracce ferroviarie di oltre 700 metri, la struttura potrà accogliere convogli provenienti dall'Europa, fornire i servizi di logistica integrata connessi e mettere a disposizione spazi di stoccaggio e frigoconservazione per favorire la distribuzione delle merci'.



'L'Interporto di Orte - conclude il consigliere - avrà un impatto decisivo sullo sviluppo economico del Lazio, con le industrie delle cinque province che saranno connesse tra loro e, allo stesso tempo, con le altri grandi aziende italiane ed europee. La Regione Lazio a guida Fratelli d'Italia punta ad aumentare la competitività delle imprese per investire sull'export. In questo programma la provincia di Viterbo, grazie a questa nuova infrastruttura, avrà un ruolo cruciale'.