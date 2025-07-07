Inaugurato il nuovo campo da calcio a 5 a Santa Barbara

Taglio del nastro con la Sindaca Frontini e prima serata della Viterbo Summer Cup

07/07/2025 - 08:34



VITERBO - E’ stato inaugurato nella serata di Venerdì, presso il centro sportivo della Parrocchia di Santa Barbara, il nuovo campo da calcio a 5 in sintetico, realizzato dall’Asd Viterbo FC con il contributo della Regione Lazio. Una vera e propria festa, quella che ha preceduto l’inizio del torneo “Viterbo Summer Cup” (primo vero e proprio evento sportivo che sta avendo luogo in queste sere presso la nuova struttura), con la gradita e sentita partecipazione della Sindaca Chiara Frontini, che ha provveduto al taglio del nastro inaugurale. Sono inoltre intervenuti nel corso della serata l’immancabile Don Claudio Sperapani per la benedizione del campo, il delegato provinciale FIGC Angelo Moracci, il patron della Ssd Città dei Papi Paolo Tozzi, oltre ovviamente al presidente dell’Asd Viterbo FC Andrea Pedica, organizzatore e coordinatore dell’evento. Tra gli ospiti anche gli ex calciatori della Viterbese Alessandro Polidori, Matteo Menghi e Ludovico Ricci, ed i giovani Harion e Sir Crock che hanno animato la serata con la loro musica. Il tutto per la grande soddisfazione del presidente gialloblù Andrea Pedica e dei suoi collaboratori. Un evento che inaugura così una nuova stagione presso l’impianto sportivo viterbese, che aprirà al pubblico il nuovo campo in sintetico, oltre a quello già presente da anni, nei prossimi giorni.

(FOTO DI MAURO GRAZINI)