ANNO 16 n° 191
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Inaugurata nuova sede del candidato FDI Daniele Sabatini
Candidato per le prossime elezioni regionali
22/01/2023 - 15:38

VITERBO - Ieri mattina in Via del Corso 45 a Viterbo è stata inaugurata la sede del Comitato elettorale del candidato di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini, sede operativa a sostegno della candidatura per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

Presenti all’inaugurazione i deputati Mauro Rotelli e Chiara Colosimo, e il commissario provinciale FDI Massimo Giampieri, oltre ai consigli comunali di Viterbo, alla candidata Fortuna e a tanti amministratori, sindaci e dirigenti di Fratelli d’Italia di tutta la provincia.

Sabatini ha dato ufficialmente il via alla campagna elettorale, rivolgendosi non solo all'elettorato di Fratelli d'Italia ma verso tutti i cittadini che hanno sofferto gli ultimi anni di governo arrogante della giunta regionale a trazione PD e M5S.

Tra i temi trattati l'esigenza di sburocratizzare gli uffici e le procedure regionali e di intervenire su infrastrutture, soprattutto in riferimento alle reti viarie oltre a sanità, misure per favorire l'ingresso dei giovani o il reintegro degli adulti nel mondo del lavoro, gestione del ciclo dei rifiuti, sviluppo economico per le attività produttive e agricole.

Lo stesso presidente della commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati on. Mauro Rotelli ha confermato l’importanza di queste caratteristiche e richiamato il senso di responsabilità di Fratelli d’Italia che è l’unica lista che potrà eleggere in provincia di Viterbo un consigliere regionale e che, addirittura, potrebbero essere almeno due i rappresentanti consiglieri di FDI alla Pisana”.

L’on. Chiara Colosimo, sempre presente sul nostro territorio, ha rimarcato quanto sia importante ricreare un rapporto tra la Regione e il Governo, “una rete relazionale rovinata a causa della mala politica degli ultimi dieci anni”.

 

Fratelli d’Italia Viterbo




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo