Inaugurata la mostra natalizia alla Rsa San Giuseppe di Acquapendente

I lavoretti sono fatti dagli ospiti della Rsa

07/12/2023 - 17:28



ACQUAPENDENTE - Questa mattina presso la RSA San Giuseppe di Acquapendente, è stata inaugurata la mostra dei lavoretti di Natale realizzati dai nostri ospiti.

La mostra rappresenta la ciliegina sulla torta di un progetto che ha preso il via circa 10 mesi fa, e che è stato realizzato grazie alla sinergia tra tutti i comparti della struttura residenziale: dal laboratorio di cucina a quello di terapia occupazionale, dall’orto ai lavori con l’uncinetto, passando per la fisioterapia, la musica e il coinvolgimento delle famiglie.

La coordinatrice sanitaria Paola Serafinelli ha spiegato che l’anima del progetto portato avanti in questo 2023 che si avvia verso la conclusione, è risultata nella parola chiave “inclusività”. L’obiettivo principale è quello di non lasciare indietro nessuno e di continuare a stimolare anche i pazienti che riescono ad esprimersi meno.

Infatti, laddove c’è difficoltà allo svolgimento delle attività si interviene sul paziente con narrazioni sia individuali che collettive, andando a stimolare manualità e mente, per esempio attraverso i ricordi e la loro condivisione.

Lo strumento terapeutico utilizzato in questo nostro percorso è stato principalmente il “fare”: un fare che sia piacevole, significativo ed interessante per il paziente, al quale deve fornire la motivazione, la giusta leva che lo spinga a partecipare. In che modo? Partendo dalla storia del paziente ed utilizzando le sue passioni o il suo lavoro, si è cercato di creare un percorso personalizzato: ad esempio, all’ex muratore sono stati dati dei lego con cui costruire, alla signora appassionata di ricamo, dei semplici lavori a maglia con cui divertirsi, ecc.

Ma il nostro progetto non finisce qui! Abbiamo infatti parlato anche di possibili progetti futuri, augurandoci di riuscire a fare sempre meglio, di anno in anno.

Presenti la sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi e la vice sindaca Monica Putano Alias Bisti.

“La RSA San Giuseppe è ad oggi una delle realtà più importanti e meglio gestite del territorio”, ha affermato la sindaca Terrosi, “E questo grazie alla qualità della prestazioni sanitarie, realizzate grazie all’immissione di personale altamente qualificato. Lo dimostra l’interesse per la struttura anche da parte di molte persone che hanno residenza extra regione Lazio.

Ma oltre all’aspetto sanitario, è importante sottolineare l’umanità che si riesce ad offrire qui dentro ad ogni paziente.

È auspicabile che, con il superamento totale del Covid, aprire il più possibile la RSA San Giuseppe al resto della comunità, anche tramite scambio intergenerazionale. Gli anziani possono infatti insegnare tanto ai giovani”.

La mostra, che comprende lavori a maglia, in cartoncino, disegni e addobbi natalizi, rimarrà aperta all’interno della nostra struttura, visitabile dai famigliari dei nostri pazienti, fino al termine delle feste.

La RSA San Giuseppe coglie l’occasione per fare TANTI AUGURI DI BUONE FESTE a tutti i pazienti e alle loro famiglie, ma anche alla comunità di Acquapendente e a tutti coloro che ci seguono con affetto.