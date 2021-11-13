In Toscana levata di scudi contro i rifiuti di Roma

Proteste su un possibile accordo per smaltire 170 tonnellate al giorno

13/11/2021 - 07:02



VITERBO - Il capoluogo della Tuscia sempre più unico sbocco della crisi dei rifiuti nel Lazio, un finale che sembra già scritto. Anche se al momento, va detto, non sono arrivate conferme ufficiali.

Dopo l’annuncio nei giorni scorsi in Consiglio comunale da parte di Giulio Marini sul rischio concreto di una ripresa dei conferimenti dalla capitale nella discarica di Monterazzano, adesso ad aumentare le probabilità che sia effettivamente la città dei papi a doversi fare carico del problema c’è il venire meno di una delle possibili soluzioni con le quali il nuovo sindaco di Roma pensava di poter smaltire una quantià ingente di immondizia: 170 tonnellate al giorno con destinazione l’inceneritore di Livorno e la vicina discarica di Rosginano. Nei giorni scorsi, alla notizia di un possibile accordo già raggiunto, in Toscana c’è stata subito una levata di scudi. ''La nostra Regione non deve accollarsi i problemi della gestione totalmente fallimentare del governo grillino prima, e adesso di quello di sinistra'', spiegano i rappresentanti di Fratelli d’Italia. Mentre i grillini Silvia Noferi e Stella Sorgente passano al contrattacco: ''Se le soluzioni del neo sindaco Gualtieri per ripulire Roma sono queste, dopo tutti gli attacchi ed epiteti di “incompetente” rivolti in passato alla nostra Virginia Raggi, ci domandiamo dove stia la sua competenza. Ogni regione dovrebbe occuparsi del trattamento dei propri rifiuti, ma non ci risulta che la Regione Lazio brilli particolarmente su questo argomento''.

A stretto giro di posta è arrivata la smentita dal presidente della Regione, Eugenio Giani: ''La Regione Toscana non ha fatto nessun accordo''.

Si vedrà. Intanto l’unica intesa raggiunta sembra quella con una società di Mantova (la Mantova Ambiente) per poter utilizzare la loro discarica fino al 31 dicembre 2022 (420 tonnellate al giorno).

Dp sicuro per sapere come andrà a finire non bisognerà attendere più molto. La situazione dei rifiuti per le strade della capitale si fa sempre più critica di giorno in giorno.