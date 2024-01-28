In mille alla Maratonina dei tre Comuni

Appuntamento oggi con partenza da Nepi. Torna la Regina d'inverno alla sua 44esima edizione

28/01/2024 - 08:30

di Alessandra Sorge

NEPI - Ai nastri di partenza la quarantaquattresima edizione della Maratonina dei Tre Comuni, la gara podistica su strada più amata della Tuscia.

Appuntamento oggi a Nepi, ore 8.30, davanti al Castello dei Borgia. A darsi battaglia sull'ultimo stacco ben 1032 atleti provenienti da ogni parte d'Italia.

'Numeri incoraggianti - ha riferito Massimo Gai, presidente della asd Atletica Nepi, durante la presentazione dell'evento - che ci stanno pian piano riavvicinando a quelli pre-covid e che speriamo di tornare a raggiungere presto'. La macchina organizzativa è già all'opera: volontari, croce rossa e Avis affiancheranno i promotori per dare il massimo supporto alla manifestazione che, quest'anno, è stata dedicata a Gianfranco Pazzetta, storico corridore della maratonina.

Lo sport che unisce: è da sempre il motto della Maratonina, ormai ribattezzata 'la Regina d'inverno'; lo sport che unisce sotto un'unica passione, lo sport che crea sinergie tra Comuni, in questo caso Nepi, Castel Sant'Elia e Civita Castellana, lo sport che promuove il territorio e il turismo.

Ne sono convinti anche i tre primi cittadini Franco Vita, Vincenzo Girolami e Luca Giampieri: 'La Maratonina racchiude tutto ciò', hanno dichiarato all'unisono.

Nella rosa dei nomi troviamo Carmine Buccilli, Domenico Liberatore e Paola Salvatori, atleti che hanno già vinto nelle passate edizioni. Tra le società di cui è certa la partecipazione svetta la 'Piano ma arriviamo', con 92 partecipanti, Lbm sport (90 iscritti) e Pod solidarietà (74 iscritti); tra le locali troviamo la Zerowatt (28 iscritti) e la Podistica Nepi con 18 elementi.

Insieme si daranno battaglia lungo i 22 chilometri di percorso che, partendo da Nepi farà tappa a Civita Castellana e Castel Sant'Elia, per concludersi poi di nuovo a Nepi. Snodandosi tra le campagne del posto il tragitto si dilunga su tratti prevalentemente pianeggianti ad eccezione della famigerata salita di 'Mille cori' che segna il punto di svolta nello stacco finale.

La manifestazione è organizzata dalla asd Atletica Nepi in collaborazione con il Lazio Club 'Maestrelli' di Nepi con il patrocinio dei rispettivi Comuni e del Coni.

Come da tradizione a tutti i partecipanti verrà rilasciato un piatto ricordo che per questa edizione è stato ideato dell'artista nepesina Alessia Bianconi e prodotto dall'azienda Saturnia