''In cucina per la ricerca'': 20 chef da tutta Italia testimonial dell'iniziativa

26/05/2020 - 10:17



ACQUAPENDENTE - La ricetta della felicità è semplice. Bastano pochi ingredienti: condivisione, creatività, un buon palato, un pizzico di manualità, un uovo al cioccolato e tanto divertimento, senza dimenticare l’ingrediente più importante, la solidarietà. Protagonisti sono oltre 20 chef da tutta Italia, testimonial dell’iniziativa “In Cucina per la Ricerca”, promossa dall’Associazione del Bambino con l’Imbuto, che dal 1993 sostiene la ricerca scientifica che dona vita ai bambini malati di Neuroblastoma. Hanno ideato ricette semplici e golose, da rifare a casa: mousse, crostate, cookies, brownie, tortino al cioccolato, torta caprese e perfino un cocktail. Non ci sono controindicazioni, né limiti di età: meglio se si coinvolge tutta la famiglia, anche i più piccoli, nella preparazione. Con un solo obiettivo: sostenere la campagna “Cerco un uovo amico”, che continua fino al 15 giugno, per dare speranza ai bambini malati, prenotando online su noicimettiamo.org le uova solidali, ingredienti essenziali delle video ricette realizzate da chef, pasticceri, gelatieri, cioccolatieri, bar tender e food blogger da tutta Italia. Testimonial dal Lazio è Iside De Cesare del ristorante La Parolina di Trevinano fraz. di Acquapendente, in provincia di Viterbo (www.laparolina.it), con la ricetta “Tortino al cioccolato”. Chef stellata, pasticcera, moglie e mamma, è una donna dalle mille sfaccettature, che riesce a conciliare perfettamente lavoro e famiglia. Romana, classe 1973, frequenta la facoltà di ingegneria, dopo la maturità scientifica e durante gli studi si diletta in cucina in un ristorante stagionale aperto con le sorelle e poi in altre realtà, ma la passione è tale da farle decidere di interrompere l’università e dedicarsi alla cucina seriamente. Dopo aver lavorato al ristorante Agata e Romeo a Roma, presso le Colline Ciociare di Salvatore Tassa, per due anni alla Pergola del Rome Cavalieri con il grande Heinz Beck, poi in Romagna alla Frasca di Castrocaro Terme e come chef in varie strutture e alberghi, dal 2005 è cuoca e patron, insieme al marito Romano Gordini, del ristorante La Parolina a Trevinano, premiato con la stella Michelin nel 2009. Ambiente familiare, cucina semplice, riconoscibile e di gusto: la tavola per lei è convivialità, significa nutrire il commensale, come farebbe con la sua famiglia la domenica a pranzo, andando oltre l’estetica e la tecnica fine a sé stessa. I fondi raccolti saranno devoluti al Progetto GENEDREN, un importante progetto di genomica, unico nel suo genere in Europa: “Mai come oggi abbiamo la consapevolezza che la Ricerca è vita” sostiene Sara Costa, presidente dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e mamma di Luca, un bimbo che ha lottato per la vita e non ce l’ha fatta. “Fino a pochi anni fa, dalla forma più grave di Neuroblastoma guariva meno di un bambino su dieci. Adesso, grazie anche al sostegno dalla nostra Associazione, a salvarsi è più di un bambino su tre. Ma questo non ci basta: per questo la Ricerca non si può fermare!”. È importante un grande impegno collettivo, perché la solidarietà è l’unica forma di contagio che fa bene!

Hanno partecipato al progetto anche lo chef stellato Paolo Griffa del Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayer (AO) dalla Valle d’Aosta; lo chef imprenditore Paolo Ferralasco dei ristoranti Zupp, Maniman, Banano Tsunami e Kitchen di Genova per la Liguria; la bartender Cinzia Ferro dell’Estremadura Cocktail Bar e lo chef Danilo Bortolin del Grand Hotel Majestic-Ristorante La Beola di Verbania, lo chef Matteo Sormani della Locanda Walser Schtuba a Riale Formazza (VB), lo chef e imprenditore Roberto Buffa di Pizza Sì-EventX di Biella e Simone Salerno, il pastry chef e maître chocolatier toscano di Chocolat a Gassino Torinese (TO) dal Piemonte; il pastry chef Fabio Longhin della Pasticceria Chiara di Olgiate Olona (VA) e le blogger Federica Visconti (tasteofstyle.it) e Valeria Airoldi (fitfood.it) di Lissone (MB) dalla Lombardia; Cecilia Mansani, blogger di origine toscana che vive a Treviso (deliciousbreakfast.it) dal Veneto; il gelatiere e cioccolatiere Paolo Brunelli di Senigallia (AN) dalle Marche; la naturopata Valentina Ganz dall’Umbria; le food blogger Claudia Di Francesco (clofoodblogger) e Carla De Iuliis (carlalacontessina) di Teramo per l’Abruzzo; lo chef e volto televisivo Antonio Paolino (Attenti al cuoco–Sky, Detto fatto-Rai2, Casa Alice-Alice Tv) di Angri (SA) e la blogger Francesca Landi (Sorelle in Chic foofblog &Style) di Baronissi (SA) per la Campania; la chef Alessandra Civilla dell’Alex Ristorante di Lecce per la Puglia; la cake designer Claudia Losardo di Cetraro (CS) e Barbara Esposito della pasticceria Le Bontà Artigianali di Amaroni (CZ) dalla Calabria; la pastry chef Enza Scuderi di GiòSì Cake and Sweet di Catania per la Sicilia e Michele Peano di Dolci Peano di Ozieri (SS) dalla Sardegna. www.neuroblastoma.org