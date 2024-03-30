In cammino lungo la via Francigena per il benessere condiviso, partenza il 2 Aprile da Viterbo

Un itinerario di 5 giorni con ciceroni i ragazzi autistici di Arcipelago

30/03/2024 - 06:47

di Gabriele Mazzetti

VITERBO – Il 2 Aprile, muniti di comode scarpe e voglia di camminare ed apprendere, si partirà dalla Pensilina di piazza Martiri d'Ungheria alla volta della via Francigena. Saranno in totale 6 tappe che si svolgeranno dal 2 al 7 Aprile. L'itinerario riguarderà Proceno, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Bolsena e Montefiascone. Il tutto con l'accompagno dei “Narratori della Via Francigena”, ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico, che racconteranno gli incantevoli luoghi visitati nel percorso.

Questo sarà il frutto dell'iniziativa “In cammino lungo la via Francigena per il benessere condiviso”, nata dalla collaborazione tra il Centro Polivalente Arcipelago, Regione Lazio, Comune di Viterbo e Promotuscia.

“Il viaggio che inizierà il 2 Aprile vi cambierà – ha spiegato durante la presentazione dell'iniziativa, la consigliera comunale, con delega alla Via Francigena, Alessandra Croci -. Vi assicuro che vi fornirà un bagaglio unico e irripetibile, Mi auguro che questa iniziativa continuerà nel futuro.” Sul tema della via che attraversa l'Italia portando i pellegrini a Roma, la consigliera ha svelato dei numeri che riguardano Viterbo. “Nell'ultimo anno sono passati 9620 pellegrini per la città. Passeggeri silenziosi che con l'avvento del Giubileo aumenteranno esponenzialmente. Sarà importante realizzare l'ostello.”

“Voglio sottolineare l'importanza dell'unione tra sport, cultura e inclusione – ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali, Patrizia Notaristefano -. Ha un significato importante l'iniziativa, quello di sensibilizzare sul tema dell'autismo. Favorire lo sviluppo di stili di vita sani, anche affianco di coloro che soffrono della malattia.”

Secondo l'Assessore alla Cultura, Alfonso Antoniozzi, è stato fondamentale il lavoro svolto dalla consigliera Croci. “Vorrei ringraziare particolarmente la consigliera Croci. Da quando le è stata affidata la delega alla via Francigena, il percorso è divenuto protagonista dei sentieri della nostra città. Questa iniziativa è un ponte immaginario che unisce tanti aspetti fondamentali della comunità.”

Presente anche l'ex Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio, oggi consigliera comunale, Alessandra Troncarelli. “Tutto nasce della rete del terzo settore che fu instaurata con un finanziamento di 3 milioni dalla precedente amministrazione regionale. Il centro Arcipelago, nacque come un progetto sperimentale a favore di chi soffre di problemi dello spettro autistico, ma ora è entrato nella fase successiva e svolge un lavoro importante per la comunità.”

“Il cammino rappresenta un atto di concreta partecipazione attiva per chi soffre di autismo – ha precisato la referente di Arcipelago, Chiara De Santis Del Tavano -. Serve anche per far capire alle persone che gli autistici sono attivi nella società. Nel percorso saremo accompagnati anche dagli amici a quattro zampe.”

“E' stato un onore poter collaborare, nella preparazione dell'iniziativa, con i preziosissimi ragazzi di Arcipelago – ha rivelato Cecilia Marziali di Promotuscia -. Daranno tutte le informazioni e le specifiche storiche sul percorso della via Francigena.”

Per i tratti del cammino, ad ogni partecipante verrà fornito “la credenziale” da far timbrare in ogni luogo raggiunto. Credenziale che verrà fornita anche agli animali al seguito dei pellegrini.