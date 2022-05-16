In 5 Comuni su 8 chiamati al voto, i sindaci uscenti cercano la riconferma

A Montalto di Castro Forza Italia rinuncia alla lista. A Capodimonte ci riprova De Rossi

16/05/2022 - 07:39



VITERBO - In cinque degli altri sette comuni chiamati al voto il 12 giugno insieme a Viterbo, i sindaci uscenti cercano la riconferma. A Ronciglione, Capranica, Castel Sant'Elia, Barbarano Romano e Latera i primi cittadini tornano a ricandidarsi. In un certo senso anche a Capodimonte accade la stessa cosa visto che Antonio De Rossi torna in pista dopo essersi dimesso a fine luglio dello scorso anno e aver dato il là al commissariamento.

Il risultato non è scontato per nessuno e non mancano neanche le novità. Come nel caso di Montalto di Castro dove a sorpresa, all'ultimo, è 'saltata' la lista di Forza Italia.

Qui i candidati sono 5 di cui 3 di centrodestra e 2 di centrosinistra. Come a Viterbo, anche a Montalto di Castro spicca la frantumazione di Forza Italia, con il sindaco Caci che all'ultimo ha rinunciato alla lista che avrebbe schierato come candidato sindaco l'assessore Giovanni Corona.

La corsa a cinque vede quindi impegnati Luca Benni, attuale vicesindaco; Emanuela Socciarelli che corre con una lista civica ''Idee in comune'' che vede il sostegno di Marco Fedele di Fratelli d'Italia e Francesco Corniglia (M5S); Angelo di Giorgio, ex Forza Italia, vicino al comitato no scorie radioattive; per il centrosinistra Giovanni Petronio con il comitato Montalto e Pescia nel Cuore; e Angelo Brizi.

Le liste di Montalto di Castro





A Ronciglione l'uscente Mario Mengoni si la dovrà vedere con il segretario Pd Marco Bondini. Nonostante i due abbiamo provenienza di centrosinistra o sinistra, all'interno di entrambe le squadre ci sono esponenti di ogni forza politica.

Le liste di Ronciglione





A Capranica è sfida a tre. L'uscente Pietro Nocchi se la vedrà con i due candidati di area centrodestra: Maria Giuseppina Rossi che si presenta con la lista ''Migliorare Capranica'' e Luca Perlorca di Fratelli d'Italia sostenuto dalla lista ''Obiettivo Capranica''.

Le liste di Capranica





Sfida a tre anche a Capodimonte. Antonio De Rossi cerca il riscatto dopo il commissariamento ma sulla sua strada incontra due Fanelli. Gli sfidanti infatti sono Mario Fanelli e Maria Cristina Fanelli Fratini.

Le liste di Capodimonte





Duello invece a Barbarano Romano dove Rinaldo Marchesi se la vede con Marco Ruggeri.

Le liste di Barbarano Romano





Sfida a due anche a Castel Sant'Elia Vincenzo Girolami se la vede con Eleonora Falconetti

Le liste di Castel Sant'Elia





La novità viene da Latera dove a sorpresa si presenta una seconda lista oltre quella del sindaco uscente, Francesco Di Biagi. Il movimento Libertas ha presentato un suo candidato, Aniello Pernice, 47 anni di Torre del Greco. Gli altri candidati provengono dal Lazio, Campania e Puglia.

Le liste di Latera