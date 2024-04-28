ANNO 16 n° 261
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
''In 10 anni Viterbo rischia di perdere oltre 15mila potenziali lavoratori''
Il segretario della Cisl Lazio commenta le previsioni elaborate dalla Cgia di Mestre
28/04/2024 - 06:52

VITERBO - Nei prossimi 10 anni Viterbo perderà oltre 15mila persone in età lavorativa. E' quanto emerge dai dati elaborati nei giorni scorsi dalla Cgia di Mestre relativi al periodo 1° gennaio 2024-1° gennaio 2034. 

Tuttavia la Tuscia non è neanche la maglia nera del Lazio. Questa spetta invece a Frosinone con un saldo negativo di -30.624 unità (-10,46%), segue Rieti -9.066 (-9,68%) quindi Viterbo con -15.462 (-7,98%), e Latina -21.933 (-5,99%).

Roma ha le perdite maggiori in numero assoluto ma la percentuale più bassa: -170.663 lavoratori (-6,26%). Il Lazio nel complesso perderà 247.748 persone in età lavorativa che significa il 6,75% in meno.

''Una situazione drammatica, legata all’inverno demografico che attanaglia il Paese e, quindi, anche la nostra regione - dice Enrico Coppotelli, segretario generale Cisl Lazio - La situazione non può che preoccuparci, perché la crisi potenziale investirà ogni tipo di comparto in un contesto che vede anni complicati per l’instabilità politica, la transizione energetica e digitale. Già oggi le nostre imprese faticano ad inserire nel mondo del lavoro i giovani e neppure il ricorso agli stranieri potrà risolvere la situazione. Una società con meno giovani e con più anziani, però, significa inevitabilmente sia un rallentamento del Pil che forti ripercussioni sulla spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale. A tutto questo dobbiamo prepararci per cercare di invertire il trend''.

Il segretario generale Cisl Lazio sottolinea che ''la regione è disomogenea anche su altri fattori economici. Recentemente - dice - uno studio di Unioncamere Infocamere ha rilevato che nel primo trimestre 2024 nel Lazio c’è stato un saldo positivo di 993 imprese attive (tra nuove nate e cessazioni): +0,17%. Ma ancora una volta il dato è disomogeneo nei territori. A Roma +1.287 imprese. Latina: +44. Ma poi: -76 a Rieti, -97 a Viterbo, -165 a Frosinone. La solita regione a due velocità che, come Cisl, lamentiamo da anni. Allo stesso tempo, sempre Unioncamere dice che, nei prossimi 5 anni, il Lazio avrà bisogno di 356.500 lavoratori: un dato che colloca la nostra regione subito dopo la Lombardia, e che esprime una vivacità imprenditoriale che ci fa ben sperare''.

''Insomma - conclude Coppotelli - i prossimi anni saranno cruciali e richiederanno molto impegno e una visione di lungo termine per sostenere la crescita e, al contempo, contrastare l’inverno demografico che rischia di far saltare il benessere e le tutele sociali dei più fragili e anziani''.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo