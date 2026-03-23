ANNO 16 n° 276
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Impresa esterna dei Lions Alto Lazio: travolta la Lazio Rugby 50-26
Otto mete e grande crescita nella seconda fase dellUnder 16: decisivo il secondo tempo dei viterbesi
23/03/2026 - 15:50

 

VITERBO - Si chiude con una brillante vittoria in trasferta la seconda fase del campionato interregionale Under 16 per i Lions Alto Lazio, capaci di imporsi con un netto 50-26 sul campo della Lazio. Una prestazione convincente, impreziosita da ben otto mete, che conferma i progressi costanti del gruppo viterbese.

Il match è stato inizialmente molto equilibrato. Nel primo tempo i Lions hanno provato a sviluppare il gioco preparato in allenamento, puntando su portatori veloci e sostegni efficaci per sfruttare gli spazi. Tuttavia, alcuni errori nei passaggi hanno consentito agli avversari di restare in partita e mantenere il punteggio in bilico.

Nella ripresa, però, la svolta: sistemati alcuni automatismi, il gioco dei Lions è diventato più fluido e preciso. Con maggiore lucidità mentale e meno errori, i viterbesi hanno preso il controllo dell’incontro, allungando progressivamente fino al definitivo 50-26.

Una vittoria che certifica la crescita di un gruppo numeroso, composto da quasi quaranta ragazzi, e che guarda con fiducia alla prossima fase del torneo. Domenica prossima turno di riposo, in attesa della programmazione della terza fase, che vedrà ancora protagoniste squadre di Lazio e Umbria.

I Lions sono scesi in campo con questa formazioneFormazione: 1 Mengarelli, 2 Giuliarelli , 3 Piergentili , 4 Marchi , 5 Gentile , 6 Kolesnikov, 7 Claudiani , 8 Galli, 9 Mariani, 10 Belli , 11 Getuli, 12 Ferri , 13 Carelli ,14 Sciattella , 15 Manzari A disposizione: 16 Pianura , 17 Chiara , 18 Marini ,19 Vetrani ,20 Pellegrini, 21 Morucci ,22 Paolelli




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