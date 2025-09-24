Imprenditore Agricolo Professionale, entro il 30 settembre le adesioni al corso

L'Azienda Speciale Centro Italia lancia la nuova edizione del Corso Iap. Le lezioni, in modalità mista in presenza e online, inizieranno il prossimo 20 ottobre

24/09/2025 - 18:18



VITERBO – C'è tempo fino a martedì 30 settembre per iscriversi al corso per Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) organizzato dall'Azienda speciale Centro Italia. Le lezioni (che saranno in parte in presenza e in parte online) inizieranno il 20 ottobre 2025 presso la sede di Viterbo (Piazza Verdi loc. Cunicchio, ingresso da Via F.lli Rosselli). Il corso, autorizzato dalla Regione Lazio, offre una formazione completa e mirata per chi desidera avviare o consolidare la propria attività agricola, rendendola una vera e propria professione.

Con una durata di 150 ore, il corso IAP prepara i partecipanti a gestire un'azienda agricola in modo efficiente e professionale. La qualifica ottenuta è fondamentale anche per chi vuole accedere ai benefici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lazio.

Il programma didattico include anche due moduli abilitanti essenziali per il settore: Corso di Salute e Sicurezza per Datore di Lavoro (16 ore) obbligatorio e conforme al D. Lgs. 81/2008; Corso per Responsabile della procedura HACCP (20 ore) per la corretta gestione e manipolazione degli alimenti.

Le lezioni si terranno in modalità mista, combinando incontri in presenza con sessioni online tramite la piattaforma Zoom, per garantire la massima flessibilità ai partecipanti. Per integrare la teoria con la pratica, il corso prevede anche visite didattiche presso aziende agricole locali, offrendo l'opportunità di confrontarsi con la realtà del settore.

Il corso, che sarà avviato al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti, si svolgerà con questo calendario:

Lunedì, dalle 9:00 alle 13:00

Mercoledì, dalle 9:00 alle 13:00

Giovedì, dalle 14:30 alle 18:30

La quota di partecipazione è di € 590,00 (esente IVA).

Gli interessati possono inviare il modulo di iscrizione, scaricabile dal link https://www.aziendacentroitalia.it/corso-iap-2025/, all'indirizzo email formazione@aziendacentroitalia.it entro e non oltre martedì 30 settembre 2025.

La conferma dell'iscrizione e le istruzioni per il pagamento verranno comunicate da parte degli uffici successivamente.

Per info, è possibile contattare i numeri 0761.234270-520 o inviare una mail all'indirizzo formazione@aziendacentroitalia.it.