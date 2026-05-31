Impianto stoccaggio di rifiuti pericolosi, si muove la politica

Scaduti il 30 maggio i termini per presentare osservazioni al procedimento di Via. Il M5S presenta il documento in Regione

31/05/2026 - 02:23



CIVITA CASTELLANA - Sono scaduti ieri, sabato 30 maggio, i termini per presentare osservazioni al procedimento di Via (valutazione impatto ambientale) sul progetto di impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel comune di Civita Castellana in località Sassacci da parte della società Eco 365 srl . Il gruppo territoriale del Movimento cinque stelle guidato da Valerio Biondi ha inoltrato alla regione Lazio il documento in cui vengono evidenziati gli impatti ambientali di tale opera sul territorio e per contestare i dati tecnici esposti.

'La prima contestazione - spiegano i promotori - riguarda la viabilità, infatti allo stato attuale il percorso suggerito per arrivare al sito non risulta attuabile in quanto contrasta con le direttive di marcia, col rischio di causare aggravi nel traffico veicolare già presente. Ci sono poi numerose abitazioni in prossimità del sito che nel documento ufficiale non sono state considerate'.

'Sempre nel medesimo documento - proseguono - vengono analizzati i vincoli idrogeologici specificando che dall’analisi delle cartografie, nella zona oggetto del progetto, non ve ne sono. Cosa non vera in quanto a poco più di 500 metri c'è il Carraccio dei Monticelli che costituisce affluente al fiume Treia, a sua volta affluente del Tevere. Ci preme inoltre evidenziare come vi siano nelle vicinanze anche alcuni siti sensibili come ad esempio il centro alzheimer gestito dal Consorzio Tineri, o ancora l’hotel Sassacci'.

'Infine - concludono - non risulta chiaramente esaustiva l’analisi di gestione del rischio di eventuali sversamenti di rifiuti liquidi pericolosi o eventuale percolato nel caso in cui si dovessero verificare danneggiamenti accidentali agli involucri o alle vasche di contenimento. Questo soprattutto alla luce della relazione presentata in merito all’alto livello di permeabilità del terreno in quell’area nonché alla vicinanza dal carraccio dei Monticelli. Preme infine evidenziare come nella sintesi non tecnica viene indicata la distanza di circa 4 chilometri fuori dal cento urbano della città di Civita Castellana anche se, nelle strette vicinanze, è presente il centro abitato della frazione di Sassacci'.