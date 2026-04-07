Impiantistica sportiva e sviluppo del territorio: il CONI Lazio fa tappa a Viterbo

Mercoledì 8 aprile il secondo seminario del ciclo 'CONI e Regione per lo Sport' presso la sala di S. Maria della Grotticella

07/04/2026 - 17:11

di Serena D'Ascanio

VITERBO - Dalla scorsa settimana, il CONI Lazio promuove un ciclo di seminari dedicati allo sport territoriale, con un focus particolare sull’impiantistica sportiva, organizzati nell’ambito del Protocollo “CONI e Regione per lo Sport”. il percorso condiviso con la Regione Lazio.

Cinque gli appuntamenti in programma, organizzati in concomitanza con “Let’s Move Together”, l’evento sportivo promosso dal Coordinamento degli Enti di promozione sportiva nelle cinque province del Lazio.

Dopo il primo appuntamento andato in scena a Latina, mercoledì 8 aprile si svolgerà la seconda tappa, questa volta in programma a Viterbo (ore 15.30), nella sala della Parrocchia di S. Maria della Grotticella, messa a disposizione dal parroco don Pino Curre.

I seminari rappresenteranno un momento di confronto e incontro per il mondo sportivo regionale. A ciascun appuntamento parteciperanno dirigenti dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, che ha stretto un forte legame con il CONI Lazio, rappresentanti delle istituzioni locali, delegati e fiduciari del CONI Lazio, dirigenti sportivi di federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, insieme a società e associazioni sportive del territorio e professionisti appartenenti agli ordini regionali.

Al seminario interverranno l’Assessore allo Sport del Comune di Viterbo Emanuele Aronne, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, il Delegato provinciale CONI Ugo Baldi, il rappresentante del coordinamento EPS regionale Enzo Corso, il referente commerciale Area Centro e Sardegna dell’ICSC Andrea Baldi, il tecnico regionale per l’impiantistica sportiva del CONI Lazio Enrico Frittelli, il Coordinatore della Commissione impiantistica sportiva del CONI Lazio Maurizio Amedei. Invitati i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale e della Regione Lazio.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati diversi temi legati allo sviluppo e alla gestione dello sport sul territorio: il ruolo del CONI Lazio e la sua progettualità, l’analisi della situazione attuale e le prospettive future, il confronto sull’impiantistica sportiva con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e l’offerta formativa della Scuola dello Sport Regionale Lazio, con particolare attenzione alla progettualità manageriale, tecnica e alla gestione degli impianti sportivi.