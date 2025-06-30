Immagini sul Lago e Foto Festival: la fotografia unisce Bracciano e Ronciglione

Dalla Tuscia al lago di Bracciano, due eventi fotografici accendono lestate

30/06/2025 - 03:16

di Giulia Ortenzi

RONCIGLIONE - Dal 7 al 15 giugno il lago di Bracciano ha ospitato la terza edizione di 'Immagini sul Lago', rassegna fotografica riconosciuta dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e patrocinata dalla Regione Lazio. Un evento sempre più ampio e partecipato, pensato per mettere in rete i borghi del lago attraverso la fotografia e l’arte visiva.

Anche la Tuscia è stata protagonista del linguaggio fotografico con Foto Festival a Ronciglione, un evento dedicato all’immagine fotografica, con incontri, mostre, proiezioni e momenti di confronto. Hanno partecipato sia fotografi professionisti che appassionati, con sette mostre che spaziano dalla fotografia pubblicitaria a quella creativa, passando per il fotoreportage sociale, la street photography e la ricostruzione storica.

«L’associazione Vivaio delle Immagini, che ha ideato Immagini sul Lago, è la stessa che ha organizzato il festival fotografico a Ronciglione il weekend precedente. Partecipare al festival sul lago di Bracciano è stato bellissimo. Ho lanciato una proposta, ancora in fase iniziale, ma che punta a unire i nostri due territori: l’idea di un Festival dei Laghi, che colleghi e coinvolga sia il lago di Bracciano che quello di Vico», ha dichiarato Alessandra Ortenzi, assessora alla Cultura di Ronciglione, presente all’incontro inaugurale della rassegna braccianese.

L’auspicio è quello di costruire un progetto culturale ampio che, partendo dalla fotografia, si trasformi in uno strumento di promozione integrata del territorio. Una sinergia tra i due territori che condividono non solo paesaggi suggestivi, ma anche una crescente vitalità culturale.

Otto le mostre allestite tra Trevignano, Anguillara, Vigna di Valle e Bracciano, accompagnate da workshop, laboratori tematici – incluso uno dedicato alla Polaroid – e due concorsi fotografici: “Salute: il ritorno al naturale” e “Vento”, che hanno visto premiati rispettivamente Elisa Crestani, Ada Friello, Silvia Sassucci, Gianni Ciampi, Giovanni Firmani e Cristina Bacchi. Per le scuole, nel concorso Un ”fotoracconto in tre scatti”, il primo premio è andato ad Asia Spinucci, mentre il secondo a Gioele Merlini.

Un’occasione non solo per ammirare il talento fotografico, ma anche per riscoprire i luoghi attraverso nuovi sguardi, promuovendo il territorio con sensibilità artistica e spirito di comunità.