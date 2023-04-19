Il volontariato Enel sbarca a Montalto di Castro

Insieme a Legambiente, 35 volontari, raccolgono rifiuti a caletta del moro

19/04/2023 - 16:54



MONTALTO DI CASTRO - Recuperata una grande quantità di rifiuti grazie all'iniziativa di volontariato aziendale di Enel che si è svolta presso la spiaggia denominata Caletta del Moro di Montalto di Castro in collaborazione con Legambiente: l’attività denominata Beach Litter rientra nel più ampio programma di volontariato Enel che nel 2023 coinvolgerà più di 1.000 colleghi e si svolge in sinergia con associazioni del Terzo Settore: prevede infatti collaborazioni consolidate, come quella con Legambiente, ma anche progetti insieme a nuove realtà che fanno parte dell’ecosistema di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo.

Trentacinque colleghi Enel, delle sedi aziendali di Roma e del Lazio, si sono dati appuntamento e, armati di guanti, rastrelli e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, hanno ripulito un'ampia zona della spiaggia Caletta del Moro di Montalto di Castro. E’ stata recuperata una grande quantità di rifiuti tra cui oltre 300 mozziconi di sigarette, bottigliette di plastica, vetro e molto altro ancora (il paraurti di un camion, un termometro e tanti metri di filo di ferro). Tutti materiali con elevati tempi di degradazione nell’ambiente.

In linea con l’obiettivo (SDG, Sustainable Development Goal) 11, 14 e 15 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per garantire città e comunità sostenibili e salvaguardia urbana e ambientale, Enel ha avviato, insieme a Legambiente, il progetto di pulizia di parchi cittadini e spiagge (Park Litter e Beach Litter). Il progetto, che coinvolgerà circa 400 volontari Enel, si propone di monitorare lo stato di salute di litorali, spiagge (anche di bacini lacustri), argini dei fiumi, parchi e aree verdi urbane, censendo la quantità e la tipologia di rifiuti che si trovano nelle aree pubbliche. Questo progetto, redatto secondo linee Guida della Commissione Ambiente dell'Unione Europea, prevede la rimozione dei rifiuti presenti in una determinata area e la loro catalogazione e registrazione attraverso una modalità standard adottata anche in altri Paesi Europei. I dati finali ottenuti attraverso la raccolta rifiuti potranno essere confrontati con quelli di altre città europee. In occasione del Natale di Roma, il 21 aprile, sarà pulito anche il polmone verde della Capitale, la centralissima Villa Borghese.

Più in generale, questa è una delle iniziative del nuovo Programma di volontariato Enel che nel 2023 vede l’azienda collaborare con quattro organizzazioni non profit italiane (Legambiente, Fondazione l’Albero della Vita Onlus, Fondazione Archè e Associazione Quartieri Tranquilli), cui si aggiungeranno nella seconda parte dell’anno altre realtà che operano nel volontariato. Il piano 2023 prevede l’impegno di circa 1.000 volontari per un totale di 7.600 ore di lavoro al servizio del bene comune in diversi ambiti di intervento: povertà, inclusione sociale ed education, tutela dell’ambiente e della salute, promozione dello sport e della cultura come strumenti di inclusione. Una novità dell’edizione 2023 è la sinergia con Enel Cuore Onlus: un ponte per favorire l’incontro tra le persone Enel e le organizzazioni del Terzo Settore che ogni giorno e in ogni parte d’Italia si fanno carico dei problemi delle famiglie e delle persone in difficoltà per aiutarle a ritrovare autonomia sociale ed economica, ad affrontare la malattia, a rimuovere gli ostacoli alle disabilità e a contrastare l'abbandono scolastico e la dispersione educativa.