Il viterbese Marco Sensi torna al Castello di Santa Severa con il concerto 'Emozioni sotto le stelle'

Sabato 25 luglio il pianista e compositore sarà protagonista della rassegna 'Vivi il Castello di Santa Severa  Estate 2026', accompagnato dall'Ensemble di Roma

23/07/2026 - 16:57



VITERBO – Dopo il successo riscosso nella scorsa edizione, Marco Sensi torna a esibirsi nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa. L'appuntamento è per sabato 25 luglio, alle 21, con 'Emozioni sotto le stelle', concerto inserito nel cartellone della rassegna 'Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026', promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea.

Per l'occasione il compositore e pianista sarà accompagnato dall'Orchestra Ensemble di Roma, diretta dal maestro Daniele Marcelli, mentre la serata sarà condotta dal regista cinematografico Christian Marazziti.

Lo spettacolo si propone come un viaggio musicale attraverso le composizioni originali di Sensi, caratterizzate da un linguaggio pianistico capace di fondere formazione classica e sensibilità contemporanea. Le sue melodie, nate spesso nelle ore notturne, raccontano esperienze personali, ricordi e sentimenti trasformandoli in un percorso sonoro dal forte impatto emotivo.

Il programma accompagnerà il pubblico in un itinerario fatto di emozioni e riflessioni. Tra i brani in scaletta figurano 'Il Viaggio tra le Emozioni', 'Per Vania', dedicato alla moglie dell'artista, 'Tranquillità', 'Solitudine', 'Mare', 'La Giostra', 'Favola', 'Magnifica', 'Orizzonti', 'Giorno Ottavo', 'Soleada', 'Ultimo', ispirato al tema della guerra, 'Dolcezza', 'Infinito Amore', 'Nel Vento', 'Primavera', 'Luce' e 'Opera', omaggio ai maestri che hanno accompagnato il percorso artistico del compositore.

Marco Sensi ha costruito negli anni una carriera che lo ha portato a esibirsi in importanti eventi nazionali, tra cui il Concerto di San Valentino all'Auditorium della Conciliazione di Roma, distinguendosi per uno stile che coniuga intensità emotiva e arrangiamenti orchestrali di ampio respiro.

Il concerto del 25 luglio rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate al Castello di Santa Severa e offrirà al pubblico l'occasione di vivere una serata di musica dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi del litorale laziale, dove il fascino della storia si unirà alle atmosfere create dalle composizioni del pianista italiano.