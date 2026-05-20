Il viterbese Francesco Dimitri convocato nella Nazionale Italiana Master di sci

Grande soddisfazione per latleta della Tuscia. Convocata anche la romana Raffaella Ghirarduzzi dello Sci Club Orsello

20/05/2026 - 13:33



VITERBO - Una convocazione che vale una carriera. Il viterbese Francesco Dimitri entra ufficialmente nella Rappresentativa Nazionale Italiana Master di sci alpino, coronando così anni di sacrifici, impegno e passione sulle piste.

La chiamata della Federazione Italiana Sport Invernali è arrivata al termine di una stagione intensa, nonostante i problemi fisici che hanno accompagnato l’atleta della Tuscia negli ultimi mesi.

“Che bella sorpresa – ha commentato Dimitri –. È arrivata inaspettata questa convocazione nella Nazionale Italiana Master, proprio in una stagione un po’ sottotono dovuta ai problemi alle ginocchia che ormai fanno parte della mia quotidianità. Rappresentare la propria Nazione nello sport che ami è un traguardo importantissimo, soprattutto in una disciplina dove i sacrifici economici e familiari non mancano mai”.

Lo sciatore viterbese ha voluto ringraziare anche il suo club, lo CZERO6, realtà con cui è riuscito a compiere il definitivo salto di qualità.

“È un sogno che si avvera – ha aggiunto –. Ora mi sono appena sottoposto a un piccolo intervento alle ginocchia per prepararmi al meglio alla prossima stagione. Non vedo l’ora di tornare sugli sci”.

Nonostante le difficoltà fisiche, Dimitri ha dominato la scena regionale nella categoria A5, conquistando anche il prestigioso Circuito Appenninico Master.

Insieme all’atleta della Tuscia è arrivata la convocazione in azzurro anche per la romana Raffaella Ghirarduzzi dello Sci Club Orsello, protagonista di una stagione straordinaria nella categoria C6. L’atleta capitolina ha totalizzato 431 punti e si è distinta anche in Coppa del Mondo, dove ha conquistato sette podi complessivi: due ori, tre argenti e due bronzi.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente del Comitato Regionale Lazio-Sardegna della FISI, Andrea Ruggeri.

“Le convocazioni di Raffaella e Francesco – ha dichiarato – rappresentano un motivo d’orgoglio per il nostro Comitato e confermano il livello raggiunto dal movimento Master nella nostra regione”.