Il viceministro delle finanze Maurizio Leo alla sede di Unindustria a Valle Faul

L'appuntamento si terrà il 4 giugno. Rotelli: 'Sarà un'opportunità preziosa per tutti noi'

03/06/2024 - 09:51



VITERBO - “Il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, incontrerà le imprese e gli artigiani della Tuscia martedì 4 giugno alle 17:30 presso la sede di Unindustria a Valle Faul, per un appuntamento riguardante il tema della riforma fiscale voluta dal Governo Meloni.

Si tratta di un provvedimento di portata epocale, atteso dagli anni '70, che interviene su principi, tributi e procedimenti.

La riforma mira a semplificare il sistema fiscale, a ridurre la pressione tributaria e a migliorare la competitività delle nostre aziende. È un cambiamento fondamentale che inciderà positivamente sull'economia nazionale e sulle condizioni delle nostre imprese.

Insieme al tema della riforma fiscale, saranno affrontate le questioni legate alla direttiva UE sulle case green, al futuro degli incentivi, alla riforma del microcredito e al DL coesione.

Ringrazio i presidenti di ANCE Viterbo, UNINDUSTRIA Viterbo e Confartigianato Lazio per l’invito, oltre che il viceministro Leo per la sua disponibilità e per la volontà di condividere con le imprese del viterbese le necessità che hanno portato a questa riforma e i suoi benefici. Sarà un'opportunità preziosa per tutti noi per comprendere meglio i cambiamenti in atto e per confrontarci su come sfruttare al meglio le nuove disposizioni per il bene delle nostre attività e della nazione”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.