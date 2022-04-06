Il truck di Juppiter riparte per la sesta tappa

Dopo Montalto di Castro si sposta a Capalbio

06/04/2022 - 19:03



MONTALTO DI CASTRO - 'Prossima stazione: Speranza', come il titolo di un vecchio album di un famoso cantautore francese. La speranza, qui, è riuscire a salvare la Terra coinvolgendo soprattutto i giovani, perché il futuro dipende da loro. È la missione del progetto 'SOStenibile – La crisi è l'occasione', organizzato dall'associazione Juppiter, in collaborazione con Comune di Montalto di Castro e con Enel.

È nell'ambito di questa iniziativa che Juppiter ha allestito un truck dalle pareti di vetro: un grande camion trasparente in tour dal 4 al 9 aprile tra Tuscia e Maremma per riflettere sull'importanza del rispetto dell'ambiente. Dopo le tappe di Pescia Romana, Tuscania e Montalto di Castro, giovedì 7 aprile sarà la volta di Capalbio: il truck fermerà in piazza della Provvidenza per una nuova giornata all'insegna della sostenibilità.

Al solito, la mattinata sarà dedicata ai più giovani; alle 9 saliranno sul truck i ragazzi dell'Istituto comprensivo Pietro Aldi di Capalbio, protagonisti di una 'lezione' speciale incentrata sull'ambiente. Quiz e proiezioni video per cercare di coinvolgerli e interessarli alle buone pratiche di salvaguardia del pianeta, scoprendo come basti poco per dare ognuno il proprio contributo.

'Il progetto è volto ad approfondire la delicata tematica del rapporto uomo-natura, degli equilibri ambientali e dei cambiamenti climatici che mettono a rischio il nostro pianeta – evidenzia la professoressa, Pinuccia Selis, dirigente dell'Istituto Comprensivo Manciano -. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni per favorire un utilizzo corretto e responsabile delle risorse naturali. L'iniziativa è perfettamente in linea con la programmazione didattica dell'Istituto che, anche in rete con altre scuole, sviluppa gli obiettivi dell'agenda 2030 per la sostenibilità ambientale'.

Juppiter proporrà, com'è nel suo stile, un approccio partecipativo e multisfaccetato all'argomento, puntando a informare, emozionare e suscitare riflessioni per promuovere il cambiamento a partire dai giovani.

'La carovana della sostenibilità arriva in Toscana - dice Salvatore Regoli, presidente di Associazione Juppiter -, segno di un'iniziativa che sta assumendo una dimensione nazionale, seguitissima sui social, seguitissima dai ragazzi delle scuole, veramente un'occasione per parlare di ambiente, di salute, di acqua di aria e della bellezza straordinaria di questo territorio'.

Nel pomeriggio, il truck diventerà il palco da cui far partire il dibattito sui temi ambientali. Ospiti nella casa di vetro su ruote il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, il vicesindaco di Montalto Luca Benni, la dirigente scolastica Pinuccia Selis.

'Il Comune è da sempre attento al tema della sostenibilità – commentano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Patrizia Puccini, assessore con delega all'Istruzione -. Fin dai primi mesi del nostro mandato abbiamo lavorato per promuovere una nuova cultura, che metta l'ambiente al centro delle nostre azioni quotidiane. Basti pensare all'iniziativa che abbiamo promosso insieme all'Acquedotto del Fiora e a Sei Toscana nelle scuole, regalando le borracce ai bambini e sensibilizzandoli sul tema della riduzione della plastica, oppure all'incremento della raccolta differenziata, anche grazie all'installazione dei nuovi cassonetti per conferire il rifiuti e al lavoro con gli esercenti del territorio per arrivare ad avere un comune plastic free. L'evento organizzato dall'associazione Juppiter, dunque, è un altro passo in avanti nella direzione che la nostra Amministrazione ha intrapreso con convinzione, anche perché siamo convinti che se si agisce sui ragazzi si potranno avere modifiche importanti sui comportamenti quotidiani'.

Non mancheranno momenti di intrattenimento: dal truck verrà letta una lettera a un ragazzo del 2050, scritta da un giovane dell'associazione Cromatica music; una ginnasta di Juppiter Sport si esibirà in una coreografia; saranno lanciati filmati e contenuti musicali. Una grande festa per la difesa dell'ambiente che terminerà con la proiezione di un video sul tetto del truck, a dieci metri d'altezza.

Tra gli interventi in videoconferenza il saluto del presidente di Fondazione Symbola Ermete Realacci e quello di Fabio Marcenaro, responsabile assets Centro Nord Power Plant Enel.

'Enel - ricorda, Fabio Marcenaro, responsabile assets Centro Nord Power Plant OCGT & Islands Enel Produzione - ha da anni l'obiettivo di gestire le proprie attività in un'ottica improntata alla sostenibilità e alla tutela ambientale. In particolare in questo territorio supporta la istituzioni locali per lo sviluppo di iniziative sostenibili'.

L'itinerario del truck tra Tuscia e Maremma per educare all'ecologia continua venerdì 8 aprile in piazza Matteotti, a Tarquinia.