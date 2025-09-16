Il treno regionale 4514 torna a fermare a Orte

Sabatini: Un risultato importante per i pendolari della Tuscia

16/09/2025 - 17:29



ORTE - 'Un grande risultato, frutto di un positivo gioco di squadra in favore del territorio della Tuscia. Dal 22 settembre il treno regionale umbro 4514 diretto a Foligno con partenza da Roma Termini alle ore 17 fermerà nuovamente ad Orte permettendo così ai pendolari di ritorno dalla Capitale un rientro più agevole. Si tratta di un importante risultato su cui abbiamo molto lavorato, recependo le richieste dei nostri utenti che avevano evidenziato come l'offerta di questo treno con conseguente fermata ad Orte consentisse di superare molte criticità, migliorando soprattutto le condizioni di viaggio e riducendo di molto il carico dei passeggeri, altrimenti ammassati su un unico convoglio.

Ringrazio per questo l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera e l'onorevole Mauro Rotelli che si sono attivati e spesi molto in queste settimane centrando questo importante obiettivo, che conferma ancora una volta come il nostro impegno per migliorare le condizioni di viaggio dei pendolari, contribuendo a superare i disagi, resti costante'

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini