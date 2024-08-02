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Il Territorio chiama l'Europa, confronto e progetti per il futuro
Successo dell'incontro Ecr a 'La Caletta' di Capodimonte
02/08/2024 - 10:43

 

CAPODIMONTE - 'Il Territorio chiama l'Europa. Storie, contenuti e progetti'.

E' stato un successo politico ed istituzionale l'incontro organizzato da Ecr - Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei - a La Caletta di Capodimonte, in località Pajeto. Un'occasione di confronto per fare il punto su quanto è stato realizzato finora e sulle sfide che si pongono all'orizzonte in ambito locale, nazionale ed europeo.

All'evento hanno preso parte la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna; l'onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera; il capogruppo FdI alla Regione Lazio, Daniele Sabatini; Giulio Zelli, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio; e il coordinatore provinciale FdI, Massimo Giampieri. Ma anche sindaci e amministratori del territorio per un totale di oltre 300 persone: una presenza massiccia e a tutti i livelli istituzionali che testimonia quanto Ecr-FdI siano profondamente radicati sul territorio e pronti a portare avanti le istanze dei cittadini con determinazione e competenza.




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