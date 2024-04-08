Il Teatro Mobile della compagnia Girovago&Rondella arriva a Vejano

Lo spettacolo teatrale in bus che fa il giro della Tuscia

08/04/2024 - 07:02



VEJANO - È partito a marzo il tour degli spettacoli sul Teatro mobile, che ha riguardato diversi comuni della provincia di Viterbo, come Canino, Capranica, Piansano, Cellere, Arlena di Castro. Uno degli ultimi spettacoli si è svolto nel comune di Vejano in piazza XX Settembre. Il comune di Vejano ha voluto spendere due parole, attraverso i social, riguardante la magnifica esperienza vissuta dai ragazzi della scuola dell’infanzia: “Spettacolo affascinante. Esperienza bellissima anche per i nostri piccoli ragazzi!!”.

Lo spettacolo, infatti, è riservato ai più piccoli, poiché è vincitore del bando triennale per lo spettacolo dal vivo nelle scuole indetto dalla direzione regionale di Cultura e Lazio Creativo. Il Teatro mobile è un’idea della compagnia Girovago&Rondella, con l’obiettivo di promuovere il linguaggio del teatro di figura attraverso lo spettacolo dal vivo, il gioco, e le tecniche di animazione con gli oggetti.

Gli spettacoli progettati per il 2024 saranno 60 e consisteranno in un bus allestito a teatro per 35 spettatori alla volta. Il teatro mobile verrà portato nei cortili delle scuole e inoltre saranno organizzate anche 150 ore di lavoratori teatrali nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Uno spettacolo davvero unico ed affascinante per i più piccoli che si potuti immergere completamente nella magia del teatro. La compagnia Girovago&Rondella ha deciso di portare due differenti spettacoli per gli studenti. Il primo è Mano viva di Girovago&Rondella, che mette in scena uno spettacolo di giocoleria, funamboli e mangiafuoco, mentre la seconda proposta è Antipodi di Dromosofista, che porta sul palco uno spettacolo di ombre cinesi, manipolazione di oggetti e molto altro.

Nel progetto sono presenti anche vari laboratori dedicati ai ragazzi più grandi dove potranno cimentarsi nella costruzione di un teatro in miniatura, dove potranno rappresentare le loro storie che sono nate durante l’esperienza del laboratorio.

La compagnia teatrale, creata da Marco Grignani e Federica Lacomba, nasce nel 1987 a Rodi e sceglie di rappresentare la sua espressione creativa attraverso il teatro popolare, fatto di marionette e tanto altro, e sceglie come palcoscenico la strada. La forza di questa compagnia teatrale è la comunicazione spontanea e non convenzionale. La compagnia è una grande famiglia allargata che ha fatto della sua arte una forma di vita.