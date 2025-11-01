Il supercampione mondiale Bruno Danovaro in visita a Viterbo: Il forzuto colto e umano che ama la Maremma

01/11/2025 - 21:49



VITERBO - Dopo la Toscana,il supercampione mondiale di Pesistica e Arti marziali pro Bruno Danovaro è arrivato a Viterbo.Giro per Viterbo tra Santuario,Museo e tanto altro per soddisfare gli interessi culturali del campione che ha cambiato l'immagine stereotipata del forzuto brutale.Educato,colto,cosmopolita e disponibile,questa autentica celebrità è reduce da diverse premiazioni e riconoscimenti prestigiosi, tra i quali il Premio come Eroe italiano delle Arti marziali in campo Internazionale,' come si vede nelle foto ,per aver resistito ad una persecuzioni iniziata nel 2018,è,quasi terminata con risarcimenti e condanne,da parte di alcuni soggetti che con lo sport non c'entrano nulla.

Danovaro è noto per essere un Alfiere dello sport pulito,nemico del doping e della droga nello sport, e,non solo,il campione anni fa ricevette un Encomio per la lotta al doping,dal Vice Comandante dellArma dei Carabinieri Gen.Vannucchi per l'impegno contro il doping. Il campione negli anni novanta fu inserito nella classifica degli uomini più influenti del mondo al n.99, al primo posto c'era l'ex Presidente Clinton, non male,ma la qualità maggiore di questo involontario Supereroe,che ovviamente ha tutto da perderece nulla da guadagnare, è l'umanità.

Durissimo con delinquenti e prepotenti,umano e disponibile con i meno fortunati. Vari Interventi documentati dai media e dalle Forze dell'ordine da parte del campione, ha evitato stupri, salvato ragazze in preda al panico nelle ferrate bergamasche, difeso anziani da Baby gang....la lista sarebbe lunghissima,ma,adesso Danovaro a Viterbo darà sfoga alla sua grande passione, i cavalli,nella Maremma laziale,in quell'ambiente che adora,fatto di natura,paesaggi mozzafiato, cavalli e persone semplici,il mondo che il campione ama,e,che anni fa lo hanno portato a partecipare a varie transumanza in zona,ed a cimentarsi nel Rodeo ufficiale montando due tori con successo.

Questo è il pianeta Danovaro ,imbattuto da 120 matche sommando più arti marziali,già in preparazione per un match prossimo in Costa Azzurra Villeneuve Loubet, una vita reale,di gesti positivi concreti lontano anni luce da social,influencer,e realtà.Solo vita vera.