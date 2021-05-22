Il sindaco Arena ospite di Krassym a 'Stai Con Me'

Il programma andrà in onda Martedì 25 Maggio ore 21:00 su Tele Lazio Nord

22/05/2021 - 15:09



VITERBO - Il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena sarà ospite della 20esima puntata di “Stai con me”, il programma televisivo condotto dal celebre Krassym, in onda ogni Martedì, alle ore 21, su Tele Lazio Nord, canale 629 del digitale terrestre.

Nella sua intervista con Krassym il primo cittadino ha anticipato un’importante novità, ovvero l’apertura di un hub vaccinale nella palestra di Santa Barbara con 12 postazioni, che diventerà uno dei centri vaccinali più grandi del Lazio e che permetterà di poter far vaccinare entro i prossimi mesi di luglio ed agosto tutti i viterbesi. Il sindaco ha detto di essere da sempre vicino ai ragazzi, anche perché in passato è stato insegnante e, quindi, sa l’importanza di questo rapporto con la gioventù. Infine, il primo cittadino ha evidenziato l’importanza di poter presto vaccinare tutti per poter tornare anche a goderci l’estate, accogliendo non soltanto i tanti turisti che stanno venendo in questi giorni a Viterbo, città che lo stesso “Sole 24 Ore” ha indicato essere come quarta meta del turismo nazionale, ma anche per ritornare a frequentare gli eventi e le manifestazioni che hanno caratterizzato questo periodo. Inoltre, in esclusiva, nel corso della trasmissione ci sarà anche il collegamento con il decano dei giornalisti Rai, il più importante nel settore dello spettacolo ovvero Vincenzo Mollica. Una puntata da non perdere, quella di Martedi 25 Maggio, dove ci sarà anche un'importante parenesi dedicata all'Associazione ADMO di Viterbo 'Donatori di Midollo Osseo'.