Il pilota vetrallese Francesco Puocci protagonista a Pescasseroli: giornata dedicata alla sicurezza stradale

26/08/2025 - 12:38



VETRALLA - Il nostro pilota vetrallese Francesco Puocci è oggi impegnato in una giornata dedicata alla sicurezza stradale. Un evento organizzato dalla Polizia di Stato e dal Comune di Pescasseroli, in collaborazione anche con il Motoclub Polizia di Stato, la Polizia Stradale, il Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise e altre associazioni. Frank e Andrea Trinchero , in qualità di istruttori del Polo tecnico del Moto Club Polizia di Stato, di formazione alla guida sicura, presenteranno nella piazza principale di Pescasseroli, il progetto indirizzato alla sicurezza stradale per tutte le età, con la presentazione dei corsi che avranno inizio già dal prossimo mese di settembre. Un grande ringraziamento al nostro Frank per la realizzazione di questo progetto lodevole.