Il Pd di Tuscania contro il megaimpianto eolico di Montebello: Difendere paesaggio e turismo

Il circolo democratico sostiene la mozione del vicepresidente regionale Enrico Panunzi e chiede al Consiglio del Lazio un voto unanime contro il progetto

04/06/2026 - 08:44



TUSCANIA - “Il progetto per la realizzazione di un megaimpianto eolico a Montebello, in un paesaggio rurale di straordinario pregio, arriva all’attenzione del consiglio regionale del Lazio, grazie alla mozione presentata dal vicepresidente Enrico Panunzi. Ci auguriamo che l’aula, così come chiede Panunzi, esprima un chiaro ‘no’ all’installazione degli aerogeneratori previsti, impegni la giunta a vigilare sull’iter della Valutazione d’Impatto Ambientale e, al tempo stesso, ad attivare le iniziative necessarie a tutelare e a valorizzare l’equilibrio tra agricoltura, paesaggio e turismo costruito nel tempo”. Così il Circolo del PD di Tuscania, che prosegue: “Il vicepresidente Panunzi, che ringraziamo, si è fatto interprete delle preoccupazioni della nostra comunità per le pressioni cui è sottoposto il territorio, dove la concentrazione di impianti a energia rinnovabile è ormai diventata insostenibile. Tuscania, infatti, insieme con Tarquinia e Montalto, è il comune del Lazio che ha registrato il più alto consumo di suolo per impianti Fer”.

“Auspichiamo il voto unanime del consiglio regionale contro quella che si profila come una vera e propria aggressione a una zona che conserva, per noi, anche un forte valore identitario. Salvaguardare l’ambiente e sostenere lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, del turismo e dell’artigianato: ecco l’unica strada da percorrere se vogliamo che le nuove generazioni abbiano qui un futuro. Questa - conclude il Circolo - è la visione che il Partito Democratico è impegnato a esprimere ai diversi livelli istituzionali”.