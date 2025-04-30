Il Pd di Tarquinia replica duramente agli attacchi

La coordinatrice Anna Maria Vinci e il direttivo rispondono a 'diffamazioni' e 'bugie'

30/04/2025 - 08:47



TARQUINIA - E’ proprio vero che qualcuno ha smarrito il vero senso del fare politica, attanagliati da smania di potere, pervasi da astio e istinto di vendetta per non aver raggiunto gli scranni desiderati, oggi non lesinano attacchi beceri nascondendo i loro nomi dietro un blog anonimo, e non parliamo del giornalista. Non è nel nostro stile rispondere ad attacchi anonimi ma lo facciamo perché si è ormai oltrepassato il limite, ben 2 attacchi al giorno all’amministrazione comunale, ed ultimamente anche ad un esponente del direttivo del PD, che ha un incarico all’interno dell’amministrazione come ben altri 6 professionisti e non c’è nulla di illegale o di nascosto, a differenza di quelli che si nascondono, per tirare strali velenosi. Attacchi su ogni aspetto della vita sociale, bugie, imprecisioni, diffamazioni, tanto nessuno corre il rischio di essere querelato, non ci sono nomi, riferimenti di chi ha scritto l’articolo e persone ignare ne condividono i contenuti, senza sapere che loro sì ci mettono nome e cognome. Riteniamo giusto fare opposizione, lecito attaccare sui dati e sulle azioni mancate a livello amministrativo, ma le offese personali il dileggio per screditare non solo l’amministrazione ma anche le persone, lo reputiamo becero e lontano dalla politica, con la P maiuscola che meritano i cittadini di Tarquinia. L’amministrazione Sposetti che ci vede coinvolti come partito è un’amministrazione onesta, che non sbandiera i libri dei sogni o progetti non conclusi, ma che dimostrerà con i fatti il suo valore. La nostra sede è aperta ai cittadini che vogliono la chiarezza, peccato , non avremmo voluto rispondere agli Avatar ma quando è troppo è troppo.

La coordinatrice Anna Maria Vinci e il Direttivo PD