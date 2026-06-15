Il Partito Democratico e Tuscia Democratica conquistano 5 seggi alle elezioni provinciali

Enrico Panunzi commenta il risultato straordinario che blinda la maggioranza a sostegno del presidente Alessandro Romoli

15/06/2026 - 21:30



VITERBO - La conquista di 5 seggi sui 12 disponibili, con 280 voti pari al 41% del totale dei consensi espressi, rappresenta un risultato straordinario che conferma quanto la proposta politica del Partito Democratico e di Tuscia Democratica sia oggi sempre più radicata, credibile e condivisa in tutto il territorio provinciale. È il riconoscimento del lavoro quotidiano svolto dagli amministratori locali e di una visione che mette al centro i comuni e la crescita equilibrata di tutta la Tuscia. Questo risultato premia una squadra competente e rappresentativa delle diverse realtà della provincia e testimonia la fiducia che tanti amministratori hanno riposto in un progetto politico fondato sull'ascolto, sulla concretezza e sulla capacità di costruire risposte ai bisogni delle comunità.

Il voto conferma inoltre la solidità della maggioranza che sostiene il presidente della Provincia Alessandro Romoli. Gli 8 seggi conquistati complessivamente dalle forze che ne sostengono l'azione amministrativa rappresentano un segnale chiaro di continuità e fiducia nel lavoro svolto finora. Una maggioranza ampia e coesa che continuerà a lavorare nell'interesse del territorio, confermando il pieno sostegno al presidente Romoli e al percorso amministrativo portato avanti in questi anni. Ai neoeletti e ai riconfermati rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che sapranno interpretare al meglio questo importante mandato contribuendo a rendere la Provincia sempre più vicina ai territori e alle persone.

Un ringraziamento particolare va a Pietro Nocchi per l'impegno, la competenza e la passione con cui ha rappresentato il nostro territorio in consiglio provinciale. Credo fermamente che la politica sia un gioco di squadra: si vince insieme e si perde insieme. I risultati ottenuti sono sempre il frutto di un lavoro collettivo e di una comunità che condivide responsabilità, obiettivi e valori. Pietro ha dato un contributo fondamentale a questo percorso e continuerà a essere una parte importante della nostra squadra, mettendo a disposizione esperienza, capacità e spirito di servizio. Il suo valore e il suo ruolo all'interno del Partito Democratico e della coalizione non dipendono dall'esito di una singola elezione, ma dal lavoro svolto in questi anni e dal contributo che continuerà a offrire al nostro territorio.

Enrico Panunzi

Vice presidente del consiglio regionale del Lazio