Il M5S di Civita Castellana adesso riconosciuto come gruppo territoriale

Porte aperte a tutti i cittadini che vogliono fare una politica sana e attiva

02/02/2024 - 17:30



CIVITA CASTELLANA - Parlare di “cittadinanza attiva” significa ancora oggi parlare soltanto del Movimento 5 Stelle.

Immaginare un movimento aperto ai cittadini dove chiunque può esprimere liberamente le proprie idee, è realtà da più di 12 anni a Civita Castellana con il M5S.

Adesso la possibilità di partecipare da parte dei cittadini alla vita politica locale e nazionale, diventa ancora più concreta con la formazione del GRUPPO TERRITORIALE M5S DI CIVITA CASTELLANA, ufficialmente riconosciuto il 31 gennaio 2024, durante la prima riunione, dove è stato nominato anche il Rappresentante del gruppo che adesso attende la convalida dal Comitato Nazionale del M5S

Il M5S CIVITA CASTELLANA è da sempre una comunità aperta a tutti i cittadini, un laboratorio di idee e attività politica, adesso con il riconoscimento di GRUPPO TERRITORIALE , sarà ancora più semplice iscriversi ed avvicinatesi al M5S e diventarne parte attiva.

Con il gruppo territoriale il M5S di Civita Castellana rafforzerà la collaborazione con i territori limitrofi della Bassa Tuscia e con gli altri gruppi territoriali non solo del Lazio.

Lo scopo del M5S di Civita Castellana, adesso gruppo Territoriale, è da sempre quello di promuovere la partecipazione dei cittadini su temi nazionali e locali.

Gli ultimi temi sui quali si sono sviluppati dei tavoli di lavoro sono relativi all’ acqua pubblica con il problema locale della Talete , al ciclo dei rifiuti con una situazione di raccolta locale che non va verso la direzione più logica quella della raccolta puntuale, alla parità di genere in collaborazione con Virginia Raggi e la Senatrice Maiorino, ospiti a Civita Castellana nella conferenza pubblica di metà gennaio.

L’agricoltura, l’artigianato ,lo sviluppo sostenibile e l’applicazione di nuove tecnologie nel campo produttivo, il settore turistico e dei nostri beni culturali, il decoro urbano e decine di altri fascicoli aperti sono a disposizione dei cittadini che voglio approfondire la loro conoscenza e avanzare proposte.

Il M5S di Civita Castellana, in collaborazione con gli altri gruppi regionali e nazionali, contribuirà al “ M5S giovani” per portare avanti analisi e proposte legate al mondo del lavoro in trasformazione e alla nuova frontiera dell’intelligenza artificiale , l’invito pertanto è a tutti i giovani pieni di idee e di volontà di attivarsi in una politica sana e costruttiva,di contattarmi o contattare il M5S di Civita Castellana.

Un altro tavolo che verrà incentivato nel 2024 è “M5S pari opportunità” già iniziato in collaborazione con la Senatrice Maiorino e della Raggi, con le quali è nostra intenzione sviluppare un reale percorso di idee e analisi del fenomeno, pertanto l’invito è a tutte le donne e agli uomini che desiderano approfondire questo tema, contattateci e farete parte della grande famiglia del Gruppo Territoriale Movimento Cinque Stelle di Civita Castellana.