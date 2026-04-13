Il Lazio protagonista al Vinitaly 2026 con le eccellenze vitivinicole della Tuscia

Inaugurato il padiglione regionale di oltre 2.000 metri quadrati sette le aziende del viterbese presenti nella prestigiosa vetrina internazionale di Verona

13/04/2026 - 07:07

di Serena D'Ascanio

VERONA - 'È stato inaugurato oggi al Vinitaly 2026 il Padiglione della Regione Lazio, che ha visto la partecipazione di mportanti aziende regionali, sette delle quali provenienti dalla Tuscia: Fattoria Madonna delle Macchie, Trebotti Biosostenibile e Tenuta La Pazzaglia di Castiglione in Teverina; Mottura Sergio di Civitella d'Agliano; Tenuta Ronci di Nepi; Tenuta Sant'Isidoro di Tarquinia e Terre d'Acquesia di Acquapendente. Un'ulteriore dimostrazione di quanto la produzione vitivinicola nella nostra provincia rappresenti un simbolo della tradizione e dell'identità di un territorio a vocazione agricola, e un'eccellenza da valorizzare nell' ambito delle politiche di sviluppo a livello regionale e nazionale.

Il Lazio è protagonista con un padiglione di oltre 2.000 metri quadrati e con il concept 'Scopri la Dolce Vita: benvenuto nel Lazio' che presenta il vino come risorsa del nostro territorio dal punto di vista agricolo, enogastronomico, culturale e paesaggistico, con il coinvolgimento di consorzi, associazioni e operatori, affiancando alle attività di promozione importanti occasioni di confronto e sviluppo per il comparto. Una politica quella della Giunta Rocca rivolta a sostenere l'agricoltura e le imprese sia nella difesa della tradizione che nello sviluppo dell' innovazione per incrementare la qualità dei prodotti agricoli ed enogastronomici.

Ringraziamo il presidente Francesco Rocca, l'assessore all' Agricoltura Giancarlo Righini, il presidente di Arsial Massimiliano Raffa, per aver permesso al Lazio di essere ancora una volta protagonista in una prestigiosa vetrina di livello internazionale con le sue eccellenze in campo vitivinicolo e per la straordinaria capacità di fare sistema favorendo il massimo coinvolgimento e la massima visibilità alle nostre aziende territoriali'