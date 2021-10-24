Il Lacchini bis punta su innovazione, tradizione, turismo e ambiente

Definita la squadra, sindaco e assessori svelano i progetti su cui sono già al lavoro

24/10/2021 - 06:38

di Monica Di Lecce

MARTA - Se si dovesse trovare un acronimo per sintetizzare il programma di lavoro del Lacchini bis, sarebbe sicuramente ''itta'', dove ''i'' sta per innovazione, ''t'' per tradizione ma anche per turismo, ''a'' per ambiente.

Il sindaco, forte della rielezione, ha messo subito in pista una squadra di governo che si è messa al lavoro per caratterizzare questa consiliatura sotto questi tre profili.

''Le vittorie elettorali sono sempre belle - commenta Maurizio Lacchini - ma questa, per il secondo mandato, è stata anche più emozionante della prima perché la gente ha promosso e premiato il lavoro svolto fin qui. C'è da dire che ho sentito particolarmente questa competizione anche perché nelle liste concorrenti erano candidati dei parenti. Questo non è difficile in paesi con pochi abitanti. Ora comincia questa nuova consiliatura nel segno della continuità e del rinnovamento''.

In giunta, infatti, sono entrati alcuni giovani mentre a tutti i componenti della lista di Lacchini sono state affidate delle deleghe. Tra gli altri Roberto Pesci è vice sindaco e assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici mentre Sara Volpi è assessore al personale, alla cultura e al turismo mentre ad Anita De Stefanis sono state date deleghe all'istruzione, alla cultura, all'agricoltura.

''Nell'immediato - rivela il sindaco Lacchini - continueremo con le asfaltature delle strade campestri e del centro abitato. Stiamo mettendo in piedi anche una serie di iniziative in vista del Natale con l'assessore alla cultura''.

''Dopo lo stop imposto dal Covid - spiega proprio l'assessore alla cultura Volpi - stiamo lavorando per i progetti natalizi. Vorremmo ripartire con iniziative e attività. Nel frattempo con Ida De Stefanis stiamo lavorando alla messa a punto di alcuni progetti per il centro anziani rispetto al quale sono stati già stanziati dei finanziamenti''.

E' Ida De Stefanis ad entrare più nel merito degli impegni nell'innovazione, ambiente e tradizione.

''Abbiamo un olio meraviglioso - spiega - e puntiamo quindi sul d.o.p. Vogliamo farne crescere la qualità e la conoscenza in Italia e all'estero. Questo è anche un territorio di pesca. Vogliamo far sì che sia praticata in maniera ecosostenibile. Quindi lavoreremo per migliorare questa attività anche in chiave turistica. Puntando sul turismo, vogliamo fare rete con tutti i comuni lacustri e realizzare una pista ciclabile sul lago che vada da costa a costa. Non dimentichiamo le tradizioni: la festa della Madonna del Monte, nostro fiore all'occhiello, deve essere conosciuto anche fuori''.

Insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta. Non resta che aspettare e vedere i risultati.