Il festival 'Iubilemus Deo' riprende con due concerti a Tarquinia e Civitavecchia

Gli appuntamenti il 14 marzo, alle 18,30, al Duomo di Tarquinia ed il 15 marzo, alle 18,30, alla Cattedrale di Civitavecchia

09/03/2026 - 17:06



TARQUINIA - Il festival 'Iubilemus Deo' riprende il suo percorso dedicato alla musica sacra con due concerti di prestigio. Sabato 14 marzo, alle 18.30, il Duomo di Tarquinia ospiterà l'Ensemble Eretum; domenica 15 marzo, alla stessa ora, la Cattedrale di Civitavecchia accoglierà il concerto d'organo del maestro Gianluca Libertucci. Il primo appuntamento vedrà protagonista l'Ensemble Eretum, formazione composta da un quintetto di ottoni e dal soprano Daniela Barbara, artista dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il progetto nasce dal desiderio di proporre una riflessione sul concetto di sacro attraverso la musica, superando confini storici e stilistici.

Il programma attraversa il repertorio sacro europeo e americano, da Antonio Vivaldi, George Frideric Handel e Johann Sebastian Bach fino ai grandi spiritual e gospel della tradizione statunitense, presentati in arrangiamenti originali. Gli ottoni sostituiranno idealmente il tradizionale quartetto d'archi settecentesco, accompagnando la voce del soprano in un dialogo sonoro che si aprirà alle sonorità intense degli spiritual, in un equilibrio tra rigore interpretativo e forte coinvolgimento emotivo.

Domenica 15 marzo, la manifestazione si sposterà a Civitavecchia per il concerto del maestro Gianluca Libertucci, figura di primo piano nel panorama organistico internazionale. Organista della Basilica di San Pietro e da anni impegnato nelle celebrazioni pontificie, Libertucci vanta una carriera di altissimo profilo che unisce attività concertistica, didattica e collaborazioni con istituzioni prestigiose come l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro dell'Opera di Roma. Il programma sarà dedicato a Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn, autori che hanno segnato in modo decisivo la storia della musica per organo, offrendo al pubblico un percorso di grande spiritualità e architettura sonora.

Il festival 'Iubilemus Deo' conferma la propria vocazione di valorizzare la musica sacra come patrimonio vivo della Chiesa e della cultura europea, offrendo al territorio interpreti di assoluto livello. La rassegna è promossa dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia in collaborazione con l'Accademia Tarquinia Musica ETS, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, del Comune di Tarquinia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, del Lions Club Tarquinia e di Unicoop Etruria.