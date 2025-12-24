Il Cras, centro di recupero di animali selvatici, chiede aiuto al fine di salvare la vita a tanti cuccioli in difficoltà

Lassociazione ha organizzato una raccolta straordinaria di materiale utile alle attività del centro che si terrà il 27 e il 28 dicembre dalle ore 10:00 alle 18:00 presso la sede dell'Ente Monti Cimini

24/12/2025 - 17:00



CAPRAROLA - Nelle giornate del 27 e 28 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, l'Associazione Cosmofauna organizza una raccolta straordinaria di materiale utile alle attività del CRAS - Centro Recupero Animali Selvatici attivo da quasi quarant'anni presso la sede dell'Ente Monti Cimini, Riserva Naturale Lago di Vico.

CRAS proprio quest'anno, ad ottobre, ha raggiunto il traguardo annuale del 1000° animale soccorso, ed è divenuto ormai da molto tempo un punto di riferimento regionale, e non solo, per la cura degli animali selvatici in difficoltà. Questi numeri consistenti testimoniano il grande impegno della struttura, di cui è responsabile il dott. Giuseppe Puddu, condotta operativamente dal dottor Giampiero Tirone e supportata da un gruppo di persone che vede il personale Guardiaparco dell'Ente, personale veterinario, operatrici del Servizio Civile ed alcuni soci dell'Associazione Cosmofauna: proprio questi ultimi hanno proposto ai vertici dell'Ente Parco una raccolta straordinaria di materiale utile alle attività del Centro che, è inutile nasconderlo, ha bisogno di più aiuto possibile per fare fronte alle necessità di cura dei numerosissimi pazienti selvatici.

L'Ente Monti Cimini ha accolto con favore la proposta dell'iniziativa: 'È un'occasione importante per dimostrare vicinanza agli animali e sostenere l'azione quotidiana del personale dell'Ente' sottolinea il Presidente Alessandro Pontuale per il quale 'i numeri di animali soccorsi e reimmessi in natura testimoniano il grande impegno profuso dall'Amministrazione regionale'. Per il Direttore Eugenio Maria Monaco 'l'operatività del CRAS dell'Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico è ormai ampiamente riconosciuta da vari soggetti pubblici e privati: quotidianamente giungono alla struttura esemplari in difficoltà consegnati da Carabinieri Forestali, Polizie Locali, privati cittadini sensibili al benessere animale, e continuativa è la stretta collaborazione con li Servizi Veterinari delle ASL competenti e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana'.

A tutti i donatori che interverranno offriremo non solo la nostra riconoscenza, ma anche dolcetti e bevande calde!

DI COSA C'È BISOGNO AL CRAS

CIBO SECCO E A LUNGA CONSERVAZIONE

-cibo umido per gatti confezionato (no pesce o manzo freschi)

-crocchette piccole per gatti

-semini per uccelli granivori

-mangime per uccelli insettivori (secco)

-omogeneizzati (principalmente di pollo)

-frutta secca con guscio

MATERIALI NUOVI O, SOLO SE IN BUONO STATO E PULITI, ANCHE USATI

-coperte e plaid (cotone o pile, senza imbottiture rotte)

-trasportini rigidi (integri)

-box per fauna (qualsiasi dimensione)

-gabbie robuste (tipo kennel per cani - qualsiasi dimensione)

-ciotole in acciaio o plastica rigida (qualsiasi dimensione)

-piattini di piccole dimensioni, tipo da caffè

-serpentine/tappetini riscaldanti, scaldini elettrici, lampade riscaldanti a luce rossa

PRODOTTI PER L'IGIENE

-siringhe senza ago (1–5–10–20 ml)

-tappetini assorbenti

-rotoloni scottex/carta assorbente

-guanti monouso (lattice o nitrile – taglie: s/m/l)

-disinfettanti per superfici (es. a base di cloro o alcol, non profumati), spugne, detergente per stoviglie, guanti da cucina tutte le misure

Non possiamo accettare, per motivi igienici: cucce imbottite, tappeti, peluche, asciugamani, vestiti, cibo aperto, cibi freschi, medicinali.

INFORMAZIONI

Dove consegnare il materiale: Sede dell'Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico, SP1 Cassia Cimina km 12.000, Caprarola (Vt)

Chi contattare per avere maggiori informazioni: l'Associazione Cosmofauna ai numeri

3318575562

3478473111.