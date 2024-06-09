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Il Corpo Nazionale Alpino soccorre uomo infortunato sulla Palanzana
Attivata l'eliambulanza, l'uomo è stato trasportato a Belcolle
09/06/2024 - 14:45

VITERBO - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nella giornata di sabato 8 giugno sui Monti Cimini per soccorrere una persona infortunata sul sentiero che porta alla vetta del Monte Palanzana (VT).

L'allarme è stato ricevuto intorno alle ore 10:00 per una persona scivolata sul sentiero.

Attivata immediatamente l'eliambulanza regionale con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS, il medico e l'infermiere del 118.

L'infortunato, identificato come M.B., un uomo di 60 anni originario di Viterbo, presentava una sospetta frattura alla caviglia sinistra.

A causa della fitta vegetazione presente sul luogo dell'incidente, si è reso necessario aprire un varco con una sega elettrica per facilitare le operazioni di soccorso

Una volta predisposta l'area di intervento è stato utilizzato il verricello per il recupero del paziente.

Sul posto sono intervenute una squadra di terra del CNSAS e i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato attivamente per garantire un soccorso rapido ed efficiente.

Dopo essere stato stabilizzato, il paziente è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Belcolle per ulteriori accertamenti e cure mediche.




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