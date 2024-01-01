'Il Comune non ha mai chiesto la riconsegna della sede'

Gregori risponde alle critiche mosse dall'Associazione Castanicoltori

VALLERANO - “Leggo con piacere e con interesse l’intervento di Guido Mariani, volto a rilanciare le iniziative e la presenza attiva nella nostra comunità dell'Associazione Castanicoltori di Vallerano”, esordisce così Adelio Gregori, “ tutta l’Amministrazione comunale auspica un rilancio dell’associazione che, nell’interesse dei produttori locali, della tutela e della promozione del marchio della castagna DOP di Vallerano, deve ritornare a svolgere il ruolo di interlocutore privilegiato e credibile con le istituzioni, locali e non, nonché con tutta la filiera di produzione del nostro prodotto tipico locale”.

“ L’Amministrazione locale, ormai tre anni fa, ha erogato un finanziamento, con fondi propri di bilancio, per venire incontro a delle esigenze statutali manifestate dall’associazione ed è pronta, pur nel rispetto dei differenti ambiti di pertinenza, a sostenere tutte le azioni che gli organi di governo dell’associazione vorranno intraprendere, al fine di riposizionare l’associazione su un binario di azione volta alla promozione, alla tutela e alla salvaguardia di un ambito così importante della nostra economia locale”, fa sapere il primo cittadino.

“ È auspicabile, dunque, che avvenga quanto prima il passaggio tra il consiglio di amministrazione uscente e una nuova governance, capace di porre in essere azioni puntuali e finalizzate alla risoluzione delle criticità così bene elencate dal dottor Mariani, partendo anche dalle modifiche statutarie per le quali era stato chiesto, e ottenuto, il sostegno del Comune di Vallerano”.

“ Chiaramente, tutti noi vorremmo che la sede comunale concessa all’associazione non fosse utilizzata solo come archivio della stessa, per quanto prezioso, ma che tornasse ad essere un luogo aperto alla cittadinanza e ai produttori locali, nel quale poter portare il proprio contributo finalizzato alla tutela della nostra castagna Dop” e fornisce una precisazione ad alcune affermazioni fatte nei giorni scorsi: ” a tal riguardo, solo a titolo informativo e senza nessuna vena polemica, voglio precisare che il Comune di Vallerano non ha mai richiesto all’associazione la riconsegna della sede”.

“ L’unica riconsegna avvenuta, ufficialmente e con verbale dell'ufficio di Polizia Locale, è stata quella delle chiavi della sede associativa all’Amministrazione comunale da parte del presidente uscente dell’Associazione Castanicoltori di Vallerano”, ed un augurio: 'chiavi che, personalmente, sarò lieto di consegnare a mia volta al nuovo direttivo dell’associazione, sperando che lo stesso possa essere individuato quanto prima, per le motivazioni che vi ho appena descritto”.