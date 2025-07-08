Il Comitato dei pendolari di Orte ai politici: ''Venite sul treno con noi, vi mostreremo il caos''

Il Copeo li inviata per domani alle 17 a Tiburtina per il ritorno: ''Viterbo così vicina a Roma diventa distante ore di viaggio''

08/07/2025 - 07:07



ORTE - Nei giorni scorsi aveva scritto una lettera a Comuni, Regione e Provincia e ai politici locali per denunciare ritardi e disservizi sulla tratta ferroviaria Roma-Orte. Ora il Comitato dei pendolari di Orte torna alla carica e invita i politici a fare il viaggio di ritorno da Roma con loro.

''Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione - scrive il Copeo - siamo ad invitarvi il giorno 9 luglio alle 17 sul binario 6 di Roma Tiburtina. Vi vogliamo mostrare il caos che si crea da quell'ora''.

Il Comitato spiega che alle 17,13 passa un treno destinato a Foligno che non ferma ad Orte per cui ''i pendolari si ammassano tutti sul Firenze delle 17:30, primo treno sulla 'carta' destinato alla direttissima, ma che diventa un vero inferno, spesso in lenta e senza aria condizionata e che vi risparmiamo''.

Pertanto il comitato spiega che ''insieme saliremo sul Viterbo delle 17:36, pagato come regionale veloce dalla Regione Lazio, ma ormai da mesi instradato sulla lenta, che impiega oltre un'ora per fare la tratta Roma Orte''.

Il Copeo ricorda che i cittadini diretti a Viterbo poi, causa lavori, ad Orte dovranno cambiare e prendere un bus. ''La città di Viterbo così vicina a Roma - conclude - è diventata ormai distante ore ed ore di viaggio''.