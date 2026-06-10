Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza in visita al Comando Provinciale di Viterbo

Incontro con i militari e lAnfi, briefing sulle attività operative del territorio e riconoscimenti ai finanzieri distintisi in importanti operazioni a tutela della legalità

10/06/2026 - 10:55



VITERBO - Nella mattinata di ieri i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Viterbo hanno ricevuto la visita del Comandante Regionale Lazio (Generale di Divisione Mariano La Malfa) che è stato accolto dal Comandante Provinciale (Col. Carlo Pasquali) e dai Comandanti dei dipendenti Reparti territoriali.

L'alto Ufficiale si è intrattenuto con i militari di ogni ordine e grado unitamente ad una rappresentanza della locale Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) per sottolineare il legame inscindibile tra le Fiamme Gialle in servizio e in congedo. A seguire, ha presenziato al briefing operativo durante il quale sono state illustrate, la situazione socioeconomica del territorio viterbese, le principali attività in corso, nonché le più importanti tematiche afferenti al personale e alle infrastrutture della provincia sedi di reparti della Guardia di Finanza.

Nell’occasione sono stati premiati militari in servizio nel viterbese che si sono contraddistinti, nei mesi scorsi, in rilevanti operazioni di servizio a presidio della legalità economico-finanziaria del territorio. Nel corso dell’incontro sono state inoltre affrontate le strategie operative dei Reparti dipendenti, orientate alla lotta agli sprechi nell’erogazione di risorse pubbliche, al perseguimento delle più gravi e fraudolente forme di evasione, alle frodi connesse all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alle forme di sfruttamento di manodopera e al fenomeno del c.d. “caporalato”, nonché al contrasto della criminalità organizzata e al riciclaggio. Al termine della visita, il Comandante Regionale ha espresso parole di apprezzamento per l’attività e l’impegno profusi nelle molteplici aree di competenza del Corpo e per l’efficacia dei controlli effettuati per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti economico-finanziari.