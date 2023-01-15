Il civitonico Marzio Casadidio nel calcio professionistico

Il giovane classe 2004 del Pontedera ha esordito contro l'Ancona

15/01/2023 - 07:02



CIVITA CASTELLANA - L’anno nuovo comincia subito con una straordinaria notizia per il calcio civitonico, con il debutto nel calcio professionistico di un ragazzo del luogo. L’esordio arriva allo Stadio Del Conero di Ancona, nella serata di Lunedì 9 Gennaio, dove va in scena la ventunesima giornata del Girone B di Serie C, tra i padroni di casa e l’US Pontedera.

Durante i minuti finali della gara, tra le fila dei toscani, esordisce nel calcio professionistico il giovane talento Marzio Casadidio, attaccante civitonico classe 2004. Il giovane non può evitare la sconfitta del suo team maturata nel primo tempo, ma mette nelle gambe i primi importanti momenti nel calcio dei professionisti.

La sua carriera ha origine nelle giovanili biancocelesti della Lazio e prosegue la gavetta con altre maglie della capitale, fino ad approdare sul campo dei pisani che hanno scommesso su di lui. Casadidio ripaga la fiducia della società diventando capocannoniere della squadra Primavera, e ora, a soli diciotto anni, è ormai in pianta stabile nella rosa della prima squadra dell’US Pontedera.

Una prima corsa, dunque, è stata fatta; un primo tassello è stato posto.

Con pazienza e costanza, il ragazzo, a cui non manca di certo il talento e il tempo, avrà modo di costruirsi altri esordi in campi nazionali e, perché no, internazionali. Per aspera ad astra.