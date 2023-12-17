Il Centro Estetico GiustieBelle festeggia 25 anni

17/12/2023 - 16:44



MONTEFIASCONE - Ha compiuto 25 anni di attività il Centro Estetico GiustieBelle di Montefiascone e importanti sono stati i festeggiamenti che ieri, sabato 16 dicembre, la titolare Laura Giusti ha voluto riservare alle proprie clienti, venute a visitare il suo negozio abbellito da splendidi addobbi natalizi e con nuovi prodotti disponibili per dimostrare la fiducia e la professionalità che mette in campo ormai da molti anni.

Un lauto rinfresco è stato offerto a quante e quanti sono venute a trovare Laura e Cristina al Centro Estetico di Montefiascone in via Oreste Borghesi 11, ormai il più longevo del paese ma anche indiscutibilmente apprezzato e conosciuto non solo in altre località della provincia, ma altre città del Lazio come la capitale da cui arrivano clienti affezionati che ritornano i fine settimana da Laura per usufruire dei suoi servizi di estetica e benessere. Un simpatico e particolare omaggio poi è stato consegnato ai tutti i visitatori consistente in un mini panettone artigianale lavorato dalle mani esperte del fratello Gino, pasticcere di rinomata bravura e titolare insieme all' altra sorella Maria della pasticceria Giusti ubicata in strada Verentana.

L'augurio delle clienti a Laura fortemente emozionata è stato di proseguire l’attività per altri 25 anni arrivardo a tagliare il nastro d'oro dell'attività cosi apprezzata da tutti.