ANNO 16 n° 225
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Il Centro Estetico GiustieBelle festeggia 25 anni
17/12/2023 - 16:44

MONTEFIASCONE - Ha compiuto 25 anni di attività il Centro Estetico GiustieBelle di Montefiascone e importanti sono stati i festeggiamenti che ieri, sabato 16 dicembre, la titolare Laura Giusti ha voluto riservare alle proprie clienti, venute a visitare il suo negozio abbellito da splendidi addobbi natalizi e con nuovi prodotti disponibili per dimostrare la fiducia e la professionalità che mette in campo ormai da molti anni.

Un lauto rinfresco è stato offerto a quante e quanti sono venute a trovare Laura e Cristina al Centro Estetico di Montefiascone in via Oreste Borghesi 11, ormai il più longevo del paese ma anche indiscutibilmente apprezzato e conosciuto non solo in altre località della provincia, ma altre città del Lazio come la capitale da cui arrivano clienti affezionati che ritornano i fine settimana da Laura per usufruire dei suoi servizi di estetica e benessere. Un simpatico e particolare omaggio poi è stato consegnato ai tutti i visitatori consistente in un mini panettone artigianale lavorato dalle mani esperte del fratello Gino, pasticcere di rinomata bravura e titolare insieme all' altra sorella Maria della pasticceria Giusti ubicata in strada Verentana.

L'augurio delle clienti a Laura fortemente emozionata è stato di proseguire l’attività per altri 25 anni arrivardo a tagliare il nastro d'oro dell'attività cosi apprezzata da tutti.


Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo