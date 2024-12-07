I territori del lago di Bolsena insieme per lo sviluppo

Presentato il progetto 'Est est est est lago di Bolsnea - lago degli Etruschi'

07/12/2024 - 15:45



BOLSENA - Presso la sala Benedetti della Provincia di Viterbo, con la presenza dei Sndaci, Amministratori,Pro Loco, Associazioni di categoria ,Reti di imprese,Centri Sviluppo, del l’ area del Lago di Bolsena è stato presentato, in conferenza stampa il progetto: EST EST EST EST LAGO DI BOLSENA - LAGO DEGLI ETRUSCHI. Nell’ introduzione Mauro Belli,direttore del Centro Sviluppo Lago di Bolsena-Lago degli Etruschi facente parte del più’ vasto Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia ,nonché consigliere della Camera di Commercio di Viterbo e Rieti, ha spiegato il significato del toponimo dei quattro EST (che significa c’ è buono, come nella famosa leggenda di Defuk),dicendo che nel l’area del lago , c’ è buono: l’ ambiente,il turismo,la cultura e l’ enogastronomia. Mentre LAGO DEGLI ETRUSCHI mette in evidenza l’ Etruria,la nostra terra e importante storia (conosciuta in tutto il mondo). Quindi un brand forte comunicativamente.

Patrizia Crosta dell’ Ufficio Turistico della Pro Loco di Bolsena,intervenendo, ha poi spiegato il progetto,nato dopo tante riunioni in ogni comune, dall’ apporto di tutti gli attori pubblici e privati, con le Associazioni di Categoria,le Pro Loco e le Reti di Imprese, supportati dal Centro Sviluppo, che mette in primo luogo il concetto di un insieme unico di tutte le località del lago di Bolsena ,per una promozione di un offerta qualitativa turistica a livello nazionale ed internazionale. Un network di tour operator , DMO e agenzie turistiche, coordinate da una DMC che proporranno pacchetti turistici per tutti i tipi di turismo che coinvolgono gli operatori locali. Eventi e tour culturali,enogastronomici,show cooking e degustazioni con i prodotti tipici del Lago.

Hanno poi preso la parola per i Comuni di: Montefiascone la vice sindaco/a Rosita Cicoria;Capodimonte il sindaco Mario Fanelli; Gradoli il sindaco Carlo Benedettucci; Marta il sindaco Maurizio Lacchini; San Lorenzo Nuovo,il sindaco Simona Fabi; e successivamente per le Pro Loco di Bolsena, Montefiascone e Capodimonte con il già assessore Roberto Basili Fabrizio Benedetti e Alfredo De Rosa che hanno messo in evidenza l’ importanza delle Pro Loco come i veri esecutori –operativi sui propri comuni del progetto turistico d’ insieme

Per concludere anche le Associazioni di Categoria presenti con Gianfranco Piazzolla Presidente di Confimprese con delega anche di Vincenzo Peparello della Confesercenti e Aldo Bellocchi vice presidente dell’ ADOC che si sono espressi favorevolmente e pronti ad operare, cercando di coinvolgere le reti di imprese , altre associazioni e altri enti provinciali e regionali.

Infatti,Mauro Belli ,concludendo rende noto che nell’ area del lago ci sono 4 reti d’ imprese nei comuni di Bolsena,Capodimonte, Marta e Montefiascone, finanziate dalla Regione Lazio e due PNRR Borghi, finanziati dal Ministero della Cultura, a San Lorenzo Nuovo ed a Grotte di Castro ,con cui si potrebbe lavorare sinergicamente nelle attività previste per rendere ancora più forti i progetti stessi.